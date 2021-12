Jouets : les prix sont stables, les tablettes remplies et les clients au rendez-vous

Au centre commercial Laurier, Benoît Doyon, le propriétaire du magasin Imaginaire, s’accommode des annonces du premier ministre, jeudi soir. C’est décevant, mais ça l’est pour tout le monde : les salles de spectacles, les restaurants. On n’est pas mieux, on n’est pas pire, on est comme les autres , commente-t-il.

Laurent Côté, l’acheteur principal pour le magasin Club Jouet de la rue Bouvier, préfère voir le bon côté des choses. On l’a déjà vécu et c’est lundi. Si ça avait été pour ce matin [vendredi, NDLR], ça aurait été autre chose. On va quand même pouvoir profiter de ce gros week-end pour faire les ventes.

Valérie Hamel, la copropriétaire de Benjo sur le boulevard Charest Est s’est déjà fait une raison. Va y avoir un Noël de toute façon. Pandémie ou pas, Omicron ou pas, restrictions ou pas. Les enfants vont être gâtés.

Les ventes de novembre et décembre s'annoncent meilleures que celles de 2020 pour les commerçants. Photo : lentrejeux.com

Et pour cause! Cette fois, les consommateurs n’ont pas attendu le dernier moment pour faire leurs emplettes. Ils s’y sont attelés de bonne heure. Le magasinage de Noël a véritablement commencé fin octobre , a-t-elle observé.

La crainte d’une pénurie de jouets à cause de perturbations du transport maritime par conteneurs en a décidé plus d’un à ne pas tarder. Finalement, la menace ne s’est pas concrétisée; les tablettes des magasins sont bien garnies. Aussi parce que les vendeurs ont anticipé.

Des commandes livrées en retard

Nos fournisseurs nous avaient recommandé de faire nos commandes tôt. On a donc beaucoup commandé , confie Benoît Doyon.

La responsable de Benjo s’y est également prise différemment. Début février, j’étais déjà dans mes achats de Noël et je ne mettais pas de date de livraison. Je me faisais livrer tout de suite. Habituellement, je passe ma commande à la fin de l’été.

À Jouet Kid, distributeur basé dans la Capitale-Nationale qui fournit un millier de détaillants partout dans le pays, Paule Rancourt, la directrice générale, a eu quelques sueurs froides.

Les conteneurs qui devaient rentrer en juillet sont en train de rentrer aujourd’hui. J’étais désespérée il y a trois semaines en pensant que tout allait arriver en 2022. Maintenant, c’est branle-bas de combat pour livrer les jouets.

Envolée des prix à prévoir en 2022

Bonne nouvelle pour les consommateurs, les prix ont peu changé, malgré l’inflation galopante. Et cela s’explique. Pour 99 % des produits, on est encore dans les anciens prix parce qu’on s’est approvisionné tôt et en bonne quantité , souligne le responsable d’Imaginaire.

Laurent Côté, de Club Jouet, a dû faire des choix afin d'éviter les variations de tarifs sur les étagères. Le prix de certains produits a augmenté d’une commande à l’autre. On a laissé faire pour certains produits parce que le prix avait trop augmenté. On n’a pas fait de réassort.

Tout ceci fait dire à Paule Rancourt : C’est sûr qu’en 2022 on va voir arriver de fortes hausses de prix.

Pandémie ou pas, des enfants vont être gâtés cette année pour Noël. Photo : Associated Press / Mark Lennihan

Loin de ses prévisions, les clients en profitent et se lâchent. Au Vendredi fou, Benoît Doyon a constaté que les gens dépensaient plus : Avant la facture moyenne était de 69 $. Cette année, elle est plutôt de 81 $.

D’un point de vue général, les Québécois sont moins regardants à la dépense pour leurs cadeaux. Le site de comparateur de prix hellosafe.ca estime que leur budget pour ce Noël sera de 565 $, soit 11 % de plus par rapport à celui de 2020.

Pour l’évaluer, les analystes du site ont recoupé plusieurs données émanant d’organismes publics et privés, parmi lesquels le Conseil canadien du commerce de détail et les firmes de conseil et d’audit Deloitte ou PwC.

Les jeux de société et les jouets traditionnels en vedette

Le marché du neuf n’est pas le seul à avoir les faveurs des acheteurs. Le magasin Réno Jouets, avenue Watt dans Sainte-Foy, qui commercialise les produits donnés ayant déjà servi ou les fins de série des magasins, est très fréquenté en ce moment.

Et ce, même s’il n’est accessible que quatre jours par semaine contre cinq habituellement, faute d’un nombre suffisant d’employés et de bénévoles. Nos ventes sont en augmentation de 10 % , renseigne Annie Asselin, la directrice générale.

Les jeux de société sont très prisés cette année. À Imaginaire, Jean-Philippe Giguère, conseiller, assure qu’il s’en vend un au moins toutes les cinq minutes .

Chez Benjo, les casse-tête et les kits de science ont la côte, autant de cadeaux qui, une fois déballés, éloignent les enfants des écrans. Les Lego et les Playmobil aussi marchent bien. En somme, les classiques restent des valeurs sûres.