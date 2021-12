Accident avec une auto-patrouille : Stéphanie Dorval blanchie par le Comité de déontologie

Le Comité de déontologie policière a blanchi une policière de Val-d'Or, Stéphanie Dorval, qui était accusée de ne pas avoir utilisé une voiture de patrouille avec prudence et discernement.

Le Commissaire à la déontologie avait déposé, le 24 juillet 2019, une citation contre l'agente de la Sûreté du Québec.

L’accident est survenu le 13 août 2018, quand la conductrice d’un Jeep est entrée en collision avec l’auto-patrouille qui tentait un demi-tour afin de procéder à une interception sur la route 117, dans le secteur Louvicourt.

Lors des audiences en octobre dernier, la conductrice du Jeep avait avancé que la policière se trouvait sur l'accotement, sans avoir actionné ses gyrophares, lorsqu'elle a amorcé son virage en U.

La policière avait pour sa part juré que ses gyrophares étaient allumés et qu'elle s'était assurée d'avoir le champ libre avant de tourner.

Je n’ai jamais vu ce Jeep et je ne comprends pas ce qui s’est passé, a-t-elle expliqué au tribunal avec beaucoup d’émotion. Selon mon évaluation, c‘était un environnement sécuritaire pour entamer mon demi-tour. En aucun temps, je n’ai voulu causer du tort à quiconque dans mon intervention. Je n’ai pas été téméraire ou posé un geste impulsif. J’ai agi comme on me l’a enseigné , avait-elle alors dit avec émotion.

Elle disait avoir laissé passer les deux voitures qui la suivaient avant d'amorcer son virage et n'avoir jamais vu le Jeep qu'elle a par la suite percuté.

Des témoignages d'experts durant les procédures, dont le reconstitutionniste Pierre Bellemare, avançaient que la policière avait probablement eu un problème de visibilité.

Nous sommes assurés qu’il lui a été très facile de confondre la présence de deux véhicules au lieu de trois, a-t-il témoigné. La présence d’un grillage dans l’auto-patrouille vient aussi nuire à la visibilité du rétroviseur central. La cause principale de cette collision n’est pas une malfonction des rétroviseurs, mais force est d’admettre que lorsque vous regardez dans un rétroviseur et que des véhicules s’en viennent, selon leur position, il est fort probable d’avoir une perte de visibilité partielle ou totale , avait témoigné M. Bellemare.

Le 16 décembre, le Comité de déontologie policière, après analyse complète du dossier, a conclu que la policière Stéphanie Dorval n'avait pas contrevenu à l'article 11 du Code de déontologie des policiers du Québec, soit de conduire un véhicule de patrouille avec prudence et discernement.