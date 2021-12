Le maire de Laval annonce une hausse de 1,9 % de l’impôt foncier

Les propriétaires d'une maison ou d'une copropriété à Laval vont débourser environ 2 % de plus en impôt foncier l'an prochain. La troisième ville du Québec prévoit aussi des dépenses de 970 millions de dollars en 2022, une hausse de plus de 4 % par rapport à 2021.

Le marché immobilier se porte bien à Laval, ce qui permet à la Ville de limiter la hausse de taxes à 1,9 %, selon le maire Stéphane Boyer.

C'est une hausse de taxes assez modeste surtout qu'on s'enligne pour plus de 4 % d'inflation en 2020. On regarde vers 3,5 [%] en 2022. On s'attend à être l'une des grandes villes au Québec avec la moins grande hausse de taxes en ce moment , a indiqué M. Boyer.

« Compte tenu de la période actuelle, il s'agit d'un véritable exploit en matière de gestion. » — Une citation de Extrait du communiqué de la Ville de Laval

Le leader de l'opposition officielle à l'Hôtel de Ville de Laval, Claude Larochelle, a affirmé pour sa part que l'augmentation moyenne réelle est cependant plutôt de 2,5 %.

Le 1,9 % d'augmentation de la taxe foncière est un peu trompeur, parce qu'on doit tenir compte aussi des autres augmentations de tarifs et de taxes, dont la taxe d'eau et de transport qui va s'appliquer à l'ensemble des ménages lavallois , a estimé M. Larochelle.

« La Ville ajustera deux tarifs qui n'avaient pas été indexés depuis plus d'une dizaine d'années. Ainsi, pour un bâtiment résidentiel, la tarification des services de l'eau sera majorée de 15 $ et celle du transport régional, de 5 $. » — Une citation de Extrait du communiqué de la Ville de Laval

Stéphane Boyer, maire de Laval Photo : Radio-Canada

Quant aux dépenses, Laval prévoit implanter l'an prochain un service de premier répondant chez les pompiers, comme celui en place à Montréal. Des policiers supplémentaires doivent également être embauchés pour lutter entre autres contre la violence par armes à feu.

Une meilleure présence policière, plus d'agents au 311 pour répondre plus rapidement aux demandes des citoyens, un traitement plus rapide de demandes de permis , a expliqué le nouveau maire de Laval.

« Une somme de 1,7 M$ est prévue notamment pour lutter contre le proxénétisme, le crime organisé et la violence par armes à feu sur le territoire de Laval. » — Une citation de Extrait du communiqué de la Ville de Laval

Par ailleurs, la pandémie coûte environ 15 millions de dollars par année à Laval, entre autres pour les employés en télétravail.

On doit leur fournir des cellulaires, des laptops, des bonnes connexions, donc ça vient augmenter les dépenses au niveau des technologies de l'information , a expliqué M. Boyer.

La Ville de Montréal présentera à son tour mercredi prochain son budget 2022.

D’après le reportage de Benoît Chapdelaine.