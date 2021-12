Ben Affleck heureux de ne plus jouer les jeunes premiers

Ben Affleck aime désormais incarner des personnages plus réfléchis et plus profonds pour lesquels il peut puiser dans ses expériences de vie, les bonnes comme les mauvaises.

Voici près de 25 ans que la vedette hollywoodienne a accédé à la gloire avec son film Le destin de Will Hunting (Good Will Hunting), dans lequel Robin Williams campe le mentor du jeune prodige Matt Damon. Les deux jeunes hommes, amis d'enfance, avaient raflé à l'époque l'Oscar du meilleur scénario.

Coscénariste et acteur du film, Ben Affleck a désormais 49 ans mais n'a pas vu le temps passer. Lorsque je me regarde dans le miroir, je m'attends toujours à voir un trentenaire , assure-t-il.

Malheureusement, ce n'est jamais le cas , sourit l'acteur.

Matt Damon et Ben Affleck avaient remporté en 1998 l'Oscar du meilleur scénario original pour leur film «Le destin de Will Hunting». Photo : afp via getty images / HAL GARB

Aujourd'hui, je ne suis pas loin de Robin [Williams], voire plus vieux que lui lorsqu'il jouait ce rôle. C'est choquant , explique-t-il.

Ben Affleck apprécie toutefois de pouvoir jouer des personnages qui ont roulé leur bosse , comme cet oncle excentrique mais clairvoyant qu'il interprète dans The Tender Bar. Le film aura une sortie limitée au Canada à partir de vendredi, et se retrouvera ensuite sur la plateforme Prime, début janvier.

Les limitations de jouer un héros

Ces personnages ne sont pas nécessairement le protagoniste central, et c'est souvent une bonne chose , estime l'artiste.

Dans les films, les héros doivent fondamentalement se limiter à un certain nombre de vertus pour que le public puisse s'identifier à eux et elles. Ça contribue à les simplifier d'une manière qui les rend difficiles à interpréter avec réalisme .

« Plus les gens sont imparfaits et plus je les trouve intéressants, dans un certain sens » — Une citation de Ben Affleck

Voici seulement quatre ans, l'acteur avait enfilé le costume de Batman dans Justice League, une performance qui n'avait pas emballé les fans du super-héros.

Renaissance artistique

Durant cette période, il a de nouveau lutté contre ses vieux démons de l'alcool et a divorcé de l'actrice Jennifer Garner, autant d'épisodes scrutés à la loupe par la presse à scandales, comme le reste de sa vie privée.

Mais Ben Affleck a depuis lors amorcé une sorte de renaissance artistique, avec des rôles plus profonds et nuancés comme cet entraîneur de basketball alcoolique pleurant la mort de son fils dans The Way Back, sorti en 2020.

Cette année, il s'illustre dans des seconds rôles, The Tender Bar mais aussi dans le film médiéval Le dernier duel (The Last Duel), où il incarne un aristocrate ayant un faible pour les orgies bien arrosées.

Je ne pense pas qu'on puisse faire un film autour de mon personnage dans Le dernier duel car il est tout simplement odieux. Mais ça reste un défi très intéressant pour un comédien d'essayer de trouver un tel personnage et de lui insuffler de l'humanité , analyse-t-il.

Dans The Tender Bar, huitième film de George Clooney en tant que réalisateur, Affleck joue un barman qui tente de représenter un modèle paternel pour son jeune neveu, intellectuellement très brillant, abandonné par son père.

Oncle Charlie n'a pas fait d'études mais il fait de son mieux pour inculquer au jeune Jr des valeurs pleines de bon sens prolétarien, prônant le respect des femmes et le mettant en garde contre les dangers de l'alcool.

Dans une entrevue, George Clooney exprimait sa fierté de voir un acteur qui se fait les dents sur un très bon rôle, car cela n'arrive pas souvent .

Nominé pour un Golden Globe

Le film a été reçu plutôt tièdement mais la performance de Ben Affleck a été relevée par la critique et lui a valu une nomination aux Golden Globes cette semaine.

L'acteur a toutefois pris du recul et ces choses ne lui paraissent plus aussi importantes que par le passé .

Ben Affleck et sa compagne Jennifer Lopez lors de la première new-yorkaise de son film «Le dernier duel», en octobre dernier Photo : Getty Images / Arturo Holmes

À Hollywood, on a tendance à courir frénétiquement après le prochain rôle, en faisant abstraction de tout le reste . Pourtant, le téléphone peut s'arrêter de sonner soudainement, relève-t-il.

Loin de la cacophonie des réseaux sociaux, Ben Affleck dit avoir appris à évaluer le succès par lui-même, à l'aune de ses propres critères.