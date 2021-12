C’est sûr qu’il y a des enjeux techniques , admet le maire Bruno Marchand. Le bureau de projet a notamment étudié un scénario d’alimentation électrique hybride où, sur certaines sections sans fils, le tramway aurait pu circuler à batterie. La technologie existe, mais le maire explique qu’il faut absolument que le tramway soit à l’arrêt pour changer de mode d’alimentation.

Si on est pour ralentir le tramway et avoir un effet sur son utilisation et sa vitesse, ça ne marche pas. Alors on essaie de trouver d'autres solutions pour voir comment on peut faire , explique-t-il. Il n’est toujours pas garanti que les fils pourront même être enfouis comme il le souhaite. Si cette amélioration s’avère trop coûteuse ou si elle retarde la mise en chantier du projet, le maire affirme que cette option sera abandonnée.

Le bureau de projet est aussi à la recherche d’une solution pour minimiser les impacts de la dalle de béton qui supportera le tramway. Bruno Marchand a lancé l’hypothèse de finalement préserver la dalle de béton, mais de surélever la chaussée de chaque côté pour permettre aux piétons de traverser plus aisément et aux voitures de tourner à gauche à plus d’endroits.

Au final, si on surélève les chaussées pour que les gens puissent traverser, qu'il y ait une dalle ou non, c'est pas ça qui importe. Ce qui importe, c'est qu'il n'y ait pas un mur où c'est pas traversable au nord ou au sud de René-Lévesque , explique le maire, sans avoir la confirmation que cette idée est réalisable.

Partenaires financiers

En parallèle, des discussions ont aussi été entamées avec les gouvernements provincial et fédéral. En tant que principaux bailleurs de fonds du projet de tramway, ils auront leur mot à dire sur les modifications souhaitées par l’administration Marchand.

On a besoin de temps avec nos partenaires. […] Ça va super bien, le ton est bon, l'ouverture est là. Maintenant, on va se réunir en janvier à plusieurs reprises.

Bruno Marchand espère toujours être en mesure de présenter un état de lieux sur le projet de tramway à la mi-janvier.

Il prévient qu’il est probable que la Ville n’ait pas encore les réponses à toutes les questions. Bruno Marchand précise qu’il est toujours possible que la Ville demande aux consortiums, dans les appels d’offres, d'évaluer eux-mêmes certaines options pour déterminer leurs coûts et leur faisabilité.

Avec la collaboration de Louise Boisvert