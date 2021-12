Une frappe policière contre un réseau de trafiquants lié à un gang de rue

Contrairement aux deux opérations précédentes qui visaient des réseaux liés aux motards criminels, celle-ci a ciblé des trafiquants qui auraient travaillé au profit d’un gang de rue, précise le communiqué.

Quatre suspects âgés entre 20 et 37 ans ont été arrêtés et devraient comparaître pour faire face à différentes accusations en matière de stupéfiants.

Les policiers ont effectué trois perquisitions dans des résidences de Chicoutimi, La Baie et Montréal. Ils ont notamment saisi plus de 1000 grammes de cannabis, près de 100 grammes de champignons magiques, des vapoteuses incluant du tétrahydrocannabinol THC et plus de 200 grammes de cocaïne.

Jeudi dernier, l’Escouade régionale mixte ERM Saguenay avait arrêté cinq suspects à Jonquière liés aux motards criminels. Mercredi, l’Escouade régionale mixte ERM a arrêté quatre autres suspects. Ce réseau serait lié au groupe de motards Headhunters.