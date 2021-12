Nouvelles restrictions sanitaires : entre déception et résignation en Outaouais

Le gouvernement de François Legault espère ainsi limiter la propagation de la COVID-19, alors que l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS) annonçait, plus tôt jeudi, de sombres prévisions en matière d’hospitalisations dans les trois prochaines semaines.

Jeudi, la région de l’Outaouais suivait une tendance assez similaire au reste de la province, avec une forte hausse de nouvelles infections, soit 71 nouveaux cas, du jamais vu depuis le 21 mai.

Selon le président de la Chambre de commerce de Gatineau, Stéphane Bisson, les annonces du gouvernement Legault sont une catastrophe pour les commerçants, alors que la capacité des restaurants et des bars sera réduite à 50 %, lundi prochain, et que les commerces et centres commerciaux devront aussi se limiter à un client par 20 m2 de superficie commerciale.

Stéphane Bisson, président de la Chambre de commerce de Gatineau (archives) Photo : Radio-Canada

Je suis en communication avec des entrepreneurs régulièrement, mais plus particulièrement depuis les derniers jours et les dernières heures et pour eux, c'est la catastrophe , a-t-il indiqué en prévision de l’annonce du premier ministre. Je parlais à un de mes amis dans la restauration et les gens [annulent] [les] plats pour faire des festivités de Noël en groupe de travail, ils annulent leurs réservations, leurs commandes…

« Ce n'est pas juste les entrepreneurs qui vont souffrir. C'est également toute la chaîne d'employés que ces gens-là emploient. Tout ça, à quelques jours de Noël. On est plongé dans une grande incertitude. » — Une citation de Stéphane Bisson, président de la Chambre de commerce de Gatineau

Le directeur général du café Aux 4 Jeudis et du restaurant Pizza'za, Alexandre Leblanc confirme cet état d'esprit.

C’est un coup de massue. Ça faisait un mois qu’on avait repris des activités régulières dans les bars. On voyait que c'était joyeux, festif et respectueux. Il va falloir faire un pas en arrière. [...] Mais il faut ce qu’il faut. Je regarde le système de santé présentement, c’est à eux qu’il faut penser, et il faut penser à nos proches évidemment.

Le président de la Chambre de commerce de Gatineau compte sur l’appui du gouvernement et de la Municipalité pour aider les entreprises durement éprouvées.

Ce qui m'inquiète, c'est que c'est peut-être juste le début de la tempête , craint-il. On était en train de se sortir hors de l'eau et là, tout à coup, cette situation arrive. Il faudra vraiment voir [ce que] le gouvernement va mettre en place pour ne pas abandonner les entrepreneurs à leur sort.

Le premier ministre s'est engagé, en conférence de presse, à ce que l'aide financière de la province soit disponible pour les entreprises touchées par ces mesures.

La sommelière et propriétaire de Soif Bar à vin, Véronique Rivest (archives) Photo : Radio-Canada

La propriétaire de Soif Bar à vin, Véronique Rivest ne veut pas baisser les bras pour autant.

Oui, ce n’est pas facile, mais on a plus d’un an sous la ceinture à opérer dans des conditions vraiment imprévisibles et constamment changeantes. On a appris à se réinventer. Mais ce qu’on ne veut pas, c’est une autre fermeture. Je préfère voir des restrictions peut-être un petit peu plus sévères, qui nous éviteront de fermer. Beaucoup de gens ont survécu, les restaurants, les hôtels, un paquet d’autres commerces, mais il y a une limite à la résilience.

Les spas devront, eux aussi, limiter leur capacité à 50 %. Avant de l'apprendre, la directrice des relations publiques du groupe Nordik, Marianne Trottier, se disait déjà prête à suivre les directives du gouvernement.

On est toujours à l'écoute des annonces que le gouvernement fait et on les applique instantanément , assurait-elle.

Pas de fermeture des écoles, pour l’instant

Québec n’envisage pas pour le moment de fermer les écoles, notamment parce que s’y déroule la campagne de vaccination contre la COVID-19. Mais la rentrée y sera repoussée au 10 janvier pour le secondaire et le masque sera de retour en classe et dans les transports collectifs, au primaire comme au secondaire, au collégial et à l'université.

Selon Suzanne Tremblay, présidente du Syndicat de l'enseignement de l'Outaouais (SEO), la possibilité d'un retour au virtuel n’est pas totalement écartée et les commissions scolaires commencent déjà à sonder les besoins des parents.

Oui, on veut être le plus possible en présentiel, avec nos élèves en classe, parce que c'est ça qui est le mieux pour [eux], mais ceci dit, le gouvernement doit prendre des mesures… Si ce n'est pas la fermeture des écoles pour limiter le nombre de cas, il devra prendre d'autres mesures pour protéger les élèves et le personnel enseignant , estime Mme Tremblay en entrevue à ICI Ottawa-Gatineau.

La présidente du Syndicat de l'enseignement de l'Outaouais, Suzanne Tremblay (archives) Photo : Radio-Canada

L’installation de purificateurs d’air pourrait faire partie de ces solutions, dit-elle.

Les enseignants sont sur le terrain, ils sont en classe avec jusqu'à 30 élèves [par classe]. On fait face à un nouveau variant, on est dans des situations où, dans plusieurs écoles, la qualité de l'air n’est pas toujours la meilleure et où [les classes] ne sont pas ventilées… , explique Mme Tremblay, indiquant que ses membres souhaitent un plan clair pour le mois de janvier.

Un coup dur pour le milieu culturel

Comme son homologue ontarien mercredi, le gouvernement Québec a également décidé de limiter la capacité d’accueil des lieux où se tiennent des événements publics que ce soit pour les événements sportifs ou dans les lieux de divertissement comme les salles de concert, les théâtres et les cinémas, par exemple.

Mais le Québec va même plus loin que la province voisine. Sur son territoire, ces établissements devront se limiter à une capacité de 50 %, quelle que soit leur taille, et les spectateurs devront demeurer assis.

Prudente, la Maison de la culture de Gatineau avait décidé de rester à capacité réduite jusqu'à la fin décembre, mais elle devra encore diminuer l'accueil de spectateurs. Et ce sera la même chose du côté des musées qui, même s'ils ne fonctionnaient pas à pleine capacité, devront encore réduire le nombre de leurs visiteurs.

Alors que la période des Fêtes est cruciale pour les cinémas, ceux-ci devront limiter leur capacité d'accueil à 50 % (archives). Photo : Radio-Canada/Martin Vanasse

Pour le propriétaire du Cinéma 9, Didier Farré, à Gatineau, l'annonce de jeudi est une très mauvaise nouvelle, alors que la période des Fêtes est souvent très achalandée.

« Les Fêtes sont une période de fréquentation des cinémas qui est très importante, il y a de très gros films qui sortent. [...] C'est le seul moment où les salles peuvent se refaire une santé financière pour tenir le coup jusqu'aux prochaines vacances scolaires. » — Une citation de Didier Farré, propriétaire du Cinéma 9

C'est vraiment un désastre. [...] On est stupéfait de voir à quel point il faut recommencer encore à diminuer la capacité des salles, alors qu'il n'y a jusqu'à maintenant aucun cas de COVID qui provient des cinémas. [...] Dans une salle de cinéma, on ne parle pas, on a conservé le port du masque, donc on ne comprend vraiment pas , dit-il, estimant ses pertes à venir à 60 % de son revenu.

Des mesures difficiles mais nécessaires, selon un microbiologiste

Microbiologiste et professeur au Cégep de l'Outaouais, Patrick Fillion reconnaît, en entrevue au Téléjournal Ottawa-Gatineau, que les mesures mises en place sont un coup dur pour les entreprises, mais elles sont nécessaires, dit-il.

Si on veut garder la situation sous un certain contrôle, et éviter des débordements dans les hôpitaux, c’est sûrement une décision qui est pénible et difficile à prendre, mais je crois, dans les circonstances, que c’est la bonne décision de diminuer les contacts, de resserrer certaines mesures, pour éviter que les cas augmentent trop. Car il faut se rappeler que les cas qu’on voit présentement sont très majoritairement dus au variant delta. On n’est pas encore dans une explosion des cas dus au variant omicron.

Patrick Fillion, microbiologiste et professeur au Cégep de l'Outaouais (archives) Photo : Radio-Canada

Ce variant pourrait rapidement faire des dégâts dans les hôpitaux, ajoute-t-il.

Pour l’instant, on semble dire effectivement que [le variant omicron] est un petit peu moins virulent. Toutefois, au grand nombre de personnes qu’il risque d’infecter, au volume, on pourrait se retrouver avec beaucoup plus de gens qui seront infectés, donc potentiellement avec plus de gens à l'hôpital. [...] Donc, on se doit de réagir pour limiter ce grand nombre d’infections qui serait potentiellement catastrophique pour les hôpitaux.

Avec les informations de Valérie Lessard, de Kevin Sweet et de Nathalie Tremblay