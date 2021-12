Remboursements de passagers : l’industrie avait transmis des demandes à l’OTC

La relation entre l'organisme canadien de réglementation des lignes aériennes et l'industrie du voyage est examinée de près dans la foulée de la publication de courriels qui remontent aux premiers jours de la pandémie de COVID-19 et dans lesquels des dirigeants de l'industrie demandent aux fonctionnaires d'appuyer leur position refusant d'accorder des remboursements aux passagers – ce que l'organisme a fait quelques jours plus tard.