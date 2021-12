Le tarif du transport en commun d’Edmonton reste à 3,50 $ pour 2022

Une augmentation du tarif en espèces à 4 $ a pourtant été approuvée dans le budget opérationnel de 2022.

Lors des délibérations budgétaires à l'hôtel de ville, le conseiller Aaron Paquette a proposé que le tarif reste à 3,50 $ et les conseillers ont soutenu sa proposition à l'unanimité.

Le manque à gagner de 3,45 millions de dollars créé par le gel sera remplacé par des fonds provenant de la stratégie de financement COVID-19 de 2022.

Le public a dit très clairement qu'il ne voulait pas d'une augmentation des tarifs, surtout en ce moment, alors que le nombre d'usagers est faible et que nous essayons de l'encourager , affirme Aaron Paquette lors de la réunion.

Le service de transport en commun d'Edmonton est emprunté par environ 60 % des usagers qui l’utilisaient avant la pandémie.

Steve Bradshaw, président de la section 569 du syndicat Amalgamated Transit Union, appuie la décision du conseil.

C'est une solution unique et nous aimerions qu'elle soit soutenue à l'avenir, mais c'est un début , indique-t-il dans un courriel jeudi. Elle servira à soutenir les efforts visant à récupérer les usagers perdus à cause de la COVID et à réduire les confrontations liées aux différends tarifaires.

Un carnet de 10 tickets pour adulte coûte toujours 27,75 dollars et un abonnement mensuel 100 dollars.

Ce gel survient alors que la ville se prépare à introduire le système de tarification électronique en 2022. Avec ce nouveau système, les passagers utiliseront des cartes préchargées et paieront en fonction de la zone et de la durée du trajet.

Le tarif intelligent est retardé d'environ six mois, mais les passagers universitaires utilisent le système grâce à leur U-Pass depuis l'été.

Le 1er janvier, Edmonton Transit s'associera à six régions : Beaumont, Fort Saskatchewan, Leduc, Spruce Grove, Saint-Albert et le Comté de Strathcona dans le cadre d'un projet pilote visant à tester le système par région.