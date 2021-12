Des restaurateurs inquiets de la montée des cas de COVID-19

Les restaurateurs croyaient il y a quelques semaines pouvoir profiter de la période des Fêtes pour accueillir plus de clients qu’au cours des derniers mois. L’augmentation des cas de COVID-19 partout au Québec, et au Saguenay-Lac-Saint-Jean, fait toutefois réagir des clients, et les restaurateurs doivent subir des annulations.

Le chef et propriétaire du restaurant La Cuisine, David Janelle, constate que de nombreux groupes annulent leur rassemblement du temps des Fêtes.

J’avais un groupe il y a deux semaines, qu'eux, en raison de cas de COVID, ils avaient une personne qui présentait des symptômes qui est allée se faire tester. À cause de ça, ils se sentaient anxieux et ils ont annulé , a soutenu David Janelle. Il ajoute avoir perdu des partys de centres hospitaliers, de Rio Tinto et de certaines entreprises informatiques.

Le président-directeur général du Café Summum, Bénédicte Morin, ne constate pas de conséquences négatives depuis les dernières annonces gouvernementales.

Les groupes qui travaillent ensemble ont beaucoup de mesures sanitaires qu’ils respectent, soit en télétravail, soit dans leurs bureaux. Donc moi, je suis en pleine confiance de les accepter , souligne-t-il, souhaitant ne pas avoir trop d’annulations prochainement.

Inquiétudes des restaurateurs

Qu’ils en subissent les conséquences ou non, les restaurateurs n’envisagent pas les prochaines semaines de façon positive.

Je crois qu’on s’en va un peu dans un règne de peur d'un peu de tout ce qui arrive. C’est un peu comme ça avec le gouvernement quand il nous parle d’éviter les déplacements, de rester chez nous. Mais nous, on a besoin du monde qui vient, lance David Janelle. On se sent souvent visés, les restaurateurs, avec les restrictions, les couvre-feux… On dirait que les problèmes s’enchaînent les uns après les autres pour nous.

Pour les restaurateurs comme lui, le mois de décembre représente un mois important pour l’achalandage.

Si on commence à perdre ce que l’on avait de réservé, c’est beaucoup de sous que l’on perd chaque semaine , indique David Janelle.

Bénédicte Morin craint quant à lui que la situation sanitaire actuelle en Ontario, où le variant Omicron a été beaucoup plus détecté, ne traverse prochainement la frontière.

Avec les informations de Mireille Chayer