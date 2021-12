Des ambulanciers paramédicaux manifestent à Trois-Rivières

Des négociations pour augmenter leur salaire et obtenir de meilleures conditions de travail relatives notamment au temps de pause ont cours depuis plusieurs mois déjà, mais le vice-président du Syndicat de la Coopérative des ambulanciers de la Mauricie, Richard Fournier, affirme que le gouvernement ne donne plus de nouvelles depuis quelques semaines.

C’est très difficile. Plusieurs fois par semaine, on peut passer 12 heures sans avoir d’heure de repas pendant notre travail, en plus qu’on finit toujours en retard, donc la conciliation travail-famille est très difficile, explique-t-il. Puis, pour la population c’est très dangereux, parce que quelqu’un qui ne mange pas pendant 12 heures ou 16 heures, […] on n’est pas à l’abri d’erreurs médicales. [François] Legault tourne le dos à notre santé à nous et à la santé de la population.

La dernière offre patronale proposait une augmentation de salaire de 2 %, jugée insuffisante par le syndicat.

Les ambulanciers paramédicaux n’ont pas l’intention de déclencher une grève, mais ils continueront de se mobiliser dans différentes régions du Québec pour obtenir les mêmes conditions que les infirmiers et inhalothérapeutes, notamment.

Leur convention collective est échue depuis un an et demi.

Le syndicat de la Coopérative des ambulanciers de la Mauricie représente près de 180 ambulanciers paramédicaux, sur environ 5000 au Québec.

Avec les informations de Magalie Masson