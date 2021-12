Éclosion de COVID-19 au Casino du Lac-Leamy

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Outaouais indique, jeudi, qu'une éclosion de COVID-19 est en cours parmi les employés du Casino du Lac-Leamy, à Gatineau.

Selon le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS de l'Outaouais, sept employés ont reçu un test positif de COVID-19 jusqu'à maintenant. Mais dans un courriel transmis à Radio-Canada, le porte-parole et chef de service des relations de presse de Loto-Québec, Renaud Dugas parle même de neuf employés ayant reçu un résultat positif.

Les cas auraient notamment été contractés lors d’un rassemblement à l’extérieur du milieu de travail du Casino , selon M. Dugas.

Les autorités de santé publique confirment qu'une enquête épidémiologique est en cours, ainsi qu'un dépistage élargi parmi le personnel du casino.

Loto-Québec travaille en étroite collaboration avec la direction de la santé publique de l’Outaouais et suit la situation de près de façon rigoureuse, tout en demeurant en lien avec chacun des employés concernés , écrit le porte-parole et chef de service des relations de presse de Loto-Québec. Certains des employés concernés étaient déjà en télétravail et les autres occupent principalement des tâches de supervision pour lesquels les contacts avec la clientèle sont limités.

« Il s’agit de la première situation de cette nature touchant le personnel des établissements de Loto-Québec depuis le début de la pandémie. » — Une citation de Renaud Dugas, porte-parole et chef de service des relations de presse de Loto-Québec