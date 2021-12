Des Premières Nations du Manitoba se doteront bientôt de leur propre droit criminel

Les 11 Premières Nations situées sur le territoire du Traité no 2 se doteront bientôt de leur propre système de justice pénale.

Le gouvernement du Traité no 2 a rencontré le ministre fédéral de la Justice, David Lametti, le 3 décembre, en vue de la conclusion d’une entente de principe pour obtenir un financement.

Le système envisagé offrira une solution de rechange au système canadien et se basera sur la tradition anichinaabe.

Le territoire du Traité no 2 est situé à un peu plus de 200 kilomètres au nord-ouest de Winnipeg, au Manitoba.

Pour les Premières Nations y vivant, l’adoption de leur propre droit et moyen de résolution de conflits est un acte d’autodétermination, explique la directrice du projet et gardienne de la paix Chantell Barker. Elle ajoute que le projet est né afin de combattre la surreprésentation des personnes autochtones dans les prisons du Manitoba et de la région.

Dans un rapport paru en janvier 2021, l’enquêteur correctionnel du Canada, Ivan Zinger, indiquait que les personnes autochtones représentent plus de 30 % de la population des prisons fédérales.

Chantell Barker est la gardienne de la paix du Gouvernement du Traité no 2. Photo : Chantell Barker

Le projet-cadre de ce nouveau système s'appuie surtout sur la recherche de la paix, selon Mme Barker.

Elle explique que le projet, adopté cet automne, s’applique aux personnes ayant commis une première infraction ou une infraction sommaire, telle que le vol à l’étalage et le trouble à l'ordre public.

Le système de justice actuel est punitif, il se base sur la règle de droit et la punition. [...] Le problème, c'est que cela ne fonctionne pas pour les personnes autochtones.

Le fonctionnement

Lorsqu’il sera en place, le système sera organisé en divisions.

Nous les appelons des cercles , explique Mme Barker.

Chacun des cercles aura ses fonctions, dont le premier mise sur la médiation.

Le cercle du cerf est très similaire à la justice réparatrice. Nous essayons de donner la chance aux gens de se rattraper et de réparer les torts qu'ils ont causés, sans qu'il y ait d'accusations , dit Chantell Barker.

Cette ancienne agente de probation de Justice Manitoba souhaite que les rencontres soient guidées par des personnes spécialement formées à cet effet, en collaboration avec le Collège Assiniboine.

« Supposons que le programme de bien-être [de médiation] ne fonctionne pas et que la personne commette une autre infraction. La personne ne respecte pas ses conditions et elle devra passer par le système juridique. » — Une citation de Chantell Barker, gardienne de la paix

Les lois adoptées par le gouvernement du Traité no 2 seront approuvées par le Grand Conseil, soit un conseil composé de membres de la communauté. Enfants, adultes et personnes âgées pourront tous voter les lois sur leur territoire.

Pour l'instant, le projet est à l’étape de son financement. Les systèmes de justice traditionnelle autochtone [résultant de] l’appel à l’action 50 de la Commission de vérité et réconciliation du Canada, sont une priorité du gouvernement , a déclaré le ministre de la Justice, M. Lametti, mardi. L’appel à l’action 50 vise le financement de l’élaboration de lois autochtones.

Mme Barker souhaite qu'après cette étape, son gouvernement obtienne plus de reconnaissance.

J’ai espoir que, à l'avenir, le Canada nous permettra de faire nos propres lois, comme pour les Services à l’enfant et à la famille [au Manitoba].

D’autres rencontres sont prévues entre le gouvernement du Traité no 2 et Justice Canada.