L’Agence du revenu du Canada doit mieux informer les Canadiens, dit l’ombudsman

Dans son rapport de 42 pages portant sur l'année fiscale terminée le 31 mars 2021, M. Boileau indique avoir reçu deux fois plus de plaintes que l'année précédente, soit 3533 plaintes, comparativement à 1507 en 2019-2020.

Au cours d'une année marquée par la pandémie, une part importante des plaintes visant l'ARC se rapportait à l'administration des prestations liées à la COVID-19.

La frustration exprimée concernait entre autres des retards occasionnés par plusieurs facteurs, dont la vérification de l’admissibilité, précise le rapport. La majorité de ces plaintes provenaient de personnes aux prises avec des difficultés financières.

En début d'année, M. Boileau signalait déjà une augmentation significative du nombre de plaintes en décembre 2020 par rapport au même moment en 2019, attribuable notamment aux inquiétudes au sujet de certains remboursements partiels de la Prestation canadienne d'urgence (PCU).

« Bien que je reconnaisse que l’ARC a fourni des prestations liées à la COVID-19 en un temps record, nous avons constaté que l’ARC ne fournissait pas toujours des renseignements clairs, exacts et opportuns aux Canadiens au moment où ils en avaient le plus besoin. » — Une citation de Extrait du communiqué de l'ombudsman des contribuables, François Boileau

De nombreux Canadiens qui ont communiqué avec nous ont affirmé qu’ils n’avaient pas d’argent pour leurs repas, qu’ils ne pouvaient pas payer leur loyer ou qu’ils étaient menacés d’expulsion de leur logement. Ils nous ont dit que l’agent de l’ARC avec qui ils avaient parlé n’avait pas de solution à leur offrir , rapporte M. Boileau.

Bien que l’ARC fournisse des renseignements sur les solutions disponibles lorsque vous éprouvez des difficultés personnelles ou financières, l’information n’est pas facilement accessible sur son site web ou en faisant une recherche rapide sur Internet , déplore-t-il.

En raison du grand nombre de contribuables aux prises avec des difficultés l'année dernière, le bureau du médiateur a par ailleurs envoyé à l'Agence de revenu du Canada ARC deux fois plus de demandes que l'année précédente pour résoudre des problèmes de façon urgente. La plupart de ces demandes, elles aussi, concernaient les prestations liées à la COVID-19.

Malgré le volume élevé de requêtes, l'Agence de revenu du Canada ARC a traité les demandes urgentes en temps opportun, estime cependant M. Boileau.

L'ombudsman reconnaît toutefois l'accroissement de la tâche de l'Agence du revenu du Canada, qui doit gérer un volume deux fois plus élevé qu'à habitude, soit plus de 40 millions d’appels. Il faut en outre 50 % plus de temps pour répondre à des appels plus complexes, comme ceux relatifs aux demandes de prestations liées à la COVID-19 et aux problèmes causés par des fraudes, ajoute-t-il.

Plusieurs dizaines de milliers de comptes verrouillés

Un autre grand thème des plaintes formulées concerne les communications défaillantes de l'Agence de revenu du Canada ARC lors du verrouillage de comptes, en février 2021.

M. Boileau signale le manque de renseignements clairs fournis alors par l’Agence de revenu du Canada ARC .

Invoquant la protection des renseignements des contribuables, l'Agence avait verrouillé les comptes de plus de 180 000 utilisateurs parce que les justificatifs étaient susceptibles d'avoir été compromis par des tiers non autorisés .

Le problème avait resurgi en mars, et l'ARC avait alors verrouillé 800 000 comptes.

« Votre appel est important pour nous »

M. Boileau souligne en outre la difficulté à parler à un agent de lAgence de revenu du Canada 'ARC .

Les Canadiens sont souvent confrontés à de longs temps d’attente, à des déconnexions prématurées, ou on leur dit que les files d’attente sont pleines, ce qui fait en sorte qu’il est difficile de joindre l’Agence de revenu du Canada ARC pour expliquer les problèmes auxquels ils pourraient faire face , relève-t-il dans son rapport.

Par contraste, les interactions sont beaucoup plus faciles avec les personnes qui doivent de l'argent, qui, elles, peuvent laisser leurs coordonnées sur le site web de l'Agence de revenu du Canada ARC , précise l'ombudsman des contribuables.

« Pourquoi ne pas avoir quelque chose de plus général afin que les gens cessent de perdre leur temps à appeler l'ARC? » — Une citation de François Boileau, ombudsman fédéral des contribuables, en conférence de presse

L'ombudsman des contribuables note aussi des retards dans le traitement des déclarations de revenus et de prestations et des demandes de redressement, ainsi que des insatisfactions devant l'administration de l'Allocation canadienne pour enfants (ACE), en particulier en lien avec la preuve de l'admissibilité.

Cinq recommandations

L'ombudsman des contribuables formule cinq recommandations à la ministre du Revenu national, Diane Lebouthillier, et à la direction de l'Agence de revenu du Canada ARC .

L'Agence du revenu devrait ainsi fournir sur son site web le lien de la page de son ombudsman  (Nouvelle fenêtre) et informer les Canadiens qu’ils peuvent se plaindre ou fournir de la rétroaction au sujet du service qu’elle offre .

L'ombudsman recommande en outre à l'ARC d'instaurer un processus en vertu duquel tous les renseignements non classifiés fournis aux agents des centres d'appels seraient également mis à la disposition du public, ce qui permettrait de désengorger les lignes téléphoniques.

L'Agence de revenu du Canada ARC devrait aussi donner aux Canadiens qui ont besoin de parler à un agent la possibilité de demander d'être contactés sans devoir joindre au préalable le centre d'appels.

Enfin, les Canadiens devraient pouvoir soumettre des documents par voie électronique en toute sécurité sans devoir obligatoirement accéder à leur compte Mon dossier de l’ARC.