Steve Dangle : cet Ontarien devenu partisan professionnel des Maple Leafs

Pour être honnête, ç'a été un accident. Je n'ai pas cherché à faire de ça une carrière ou quoi que ce soit , explique-t-il humblement.

Steven Glynn assiste rarement à des matchs. Il n'est pas non plus payé par l'équipe. En fait, il doit sa notoriété aux vidéos qu'il publie sur YouTube après chaque match des siens depuis bientôt 15 ans.

Tout a commencé le 4 octobre 2007. Âgé de 19 ans, il a publié une vidéo de 16 secondes sous le nom « Steve Dangle » en réaction à une défaite de l'équipe de hockey torontoise en lever de rideau de la saison 2007-2008. Il l'a encore fait après le match suivant, puis lorsqu'est venu la troisième partie de la saison, il s'est mis au défi de continuer et il n'a pas arrêté depuis.

J'ai pensé que ça pourrait être quelque chose d'amusant à essayer, que ça mettrait ma discipline à l'épreuve, explique-t-il. C'était comme un stage que je m'étais moi-même assigné .

Steve a commencé à faire ses vidéos dans sa chambre chez ses parents. Photo : YouTube/SteveDangle

Steven Glynn a étudié les arts de la radio et de la télévision à l'Université Ryerson de Toronto, mais il ne se voyait pas faire carrière sous les projecteurs. Je me voyais plutôt derrière la caméra, dit-il. Pour la plupart des projets, je rédigeais des textes ou quelque chose du genre. Je n'étais pas très doué sur le plan de la production.

Au départ, ses vidéos sur Internet étaient vues, mais pas encore par des dizaines de milliers de gens comme c'est le cas désormais. Ça m'a pris huit ou neuf ans à faire des vidéos avant que ce soit réaliste pour moi de gagner ma vie grâce à YouTube.

« Je suis moi pour gagner ma vie. Ce n'est pas une mauvaise façon d'être! » — Une citation de Steven « Dangle » Glynn

Aujourd'hui, sa chaîne YouTube totalise plus de 175 000 abonnés et 47 millions de visionnements. Sa vidéo la plus vue frise la barre du million de visionnements. Il s'agit de sa réaction à chaud à la suite de la défaite des siens aux mains des Hurricanes de la Caroline et du désormais célèbre gardien d'urgence David Ayres.

Les vidéos les plus vues sur sa chaîne YouTube sont lorsqu'il s'énerve après une défaite. Photo : Capture d'écran : YouTube/SteveDangle

Il se trouve en fait que ses vidéos les plus populaires riment souvent avec les plus grands échecs de l'équipe torontoise. Ses réactions après les éliminations des Maple Leafs au premier tour des séries depuis 2013 figurent toutes en tête de liste.

C'est comme si les gens canalisaient leur colère à travers moi ou que je devais être en colère pour eux. J'adorerais faire une vidéo sur les Leafs qui gagnent la Coupe Stanley, si jamais ils veulent le faire... Je serai là, je la ferai et ce sera génial, mais je pense qu'il y a une douleur qui vient avec le fait d'être un amateur de sport et qu'il y a une douleur unique avec celui d'être un supporteur des Maple Leafs, alors peut-être que c'est ce qui fait que les gens se reconnaissent en moi , analyse-t-il.

Notons que ses vidéos relatives à la mise sous contrat de John Tavares en tant que joueur autonome en 2018 et le résultat de la loterie du repêchage 2016 qui permetta aux Maple Leafs de mettre la main sur Auston Matthews ont aussi été beaucoup vues. Mais dans l'ensemble, les échecs priment.

Repêché par la télévision

Steve a réagi favorablement au résultat de la loterie du repêchage 2016 de la LNH, qui a permis aux Maple Leafs de choisir éventuellement Auston Matthews au premier rang. Photo : Capture d'écran : YouTube/SteveDangle

En raison de son importante présence auprès des amateurs de hockey sur YouTube, particulièrement à Toronto, Steven Glynn travaille avec Sportsnet depuis quelques années. Ce réseau de télévision spécialisé dans le sport voit en lui l'une des nouvelles façons de penser son produit.

En ce sens, lors des séries éliminatoires de l'été dernier, Glynn a été filmé en direct en train de réagir aux matchs des Maple Leafs, puis des Canadiens de Montréal en route vers la finale de la coupe. Certaines des webdiffusions ont cumulé plus de 500 000 vues.

C'est dur de connaître une mauvaise journée, vous savez? J'ai travaillé au Zoo de Toronto pendant sept ans. C'était un super emploi d'été. Ça m'a aidé à payer pour mes cours, mais même lorsque je travaillais là, je prenais des reçus de caisse et je notais les trios des Leafs. Puis je faisais la même chose pour les Canadiens de Montréal, les Oilers d'Edmonton, etc. Je parlais toujours de hockey avec mes collègues alors que ceci puisse être mon travail, c'est un rêve devenu réalité , dit Steven Glynn.

Le principal intéressé a aussi lancé sa propre plateforme de balado avec ses amis Adam Wylde et Jesse Blake, l'occasion de parler davantage de hockey. De grandes pointures du sport, le journaliste Chris Johnston et l'agent Allan Walsh, les ont même rejoints.

En 2019, il avait aussi dévoilé sa biographie. Intitulée This Team Is Ruining My Life (but I Love Them) (« Cette équipe ruine ma vie (mais je l'adore) » en français), elle détaille l'amour qu'il éprouve pour les Maple Leafs, mais aussi comment il a su faire sa place dans le monde des médias.