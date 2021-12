Des composteurs bientôt offerts aux résidents du Témiscouata

Le directeur général de la Régie intermunicipale des déchets de Témiscouata, Maxime Groleau, indique que l'organisme souhaite offrir aux résidents différents moyens de gérer la matière organique le plus possible, chez eux, par le compostage domestique, l'herbicyclage, le feuillicyclage, etc.

Il explique que la Régie a choisi l'option d'encourager le compostage résidentiel puisqu'elle estimait que la collecte d'un bac brun, par exemple, serait trop coûteux.

On a un territoire qui est quand même très étendu dans le Témiscouata. On dessert les 19 municipalités. C'est 45 fois plus grand que Rivière-du-Loup, pour la même population que Rivière-du-Loup. Notre camion ferait des dizaines de milliers de kilomètres si on mettait en place un bac brun , poursuit Maxime Groleau.

Le Témiscouata est vaste et la Régie intermunicipale des déchets a donc préféré éviter de recourir à une collecte des matières organiques résidentielle. (Archives) Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Les citoyens recevront donc le nécessaire pour composter à la maison. On va leur offrir des équipements de compostage : des récipients de cuisine, des contenants de transport, un composteur domestique ou une canne pour brasser le compost. On va aussi leur offrir beaucoup d'informations pour qu'ils puissent se mettre à cette nouvelle pratique-là , assure le directeur général de la Régie.

9600 composteurs et 120 conteneurs commerciaux seront distribués sur l'ensemble du territoire. Cela représente un composteur par résidence ou par chalet, selon la Régie.

Ceux qui ne désirent pas composter à leur lieu de résidence pourront aller porter leurs matières organiques dans des conteneurs commerciaux qui seront dispersés sur le territoire.

Ces conteneurs de déchets compostables seront ensuite vidés en même temps que ceux des restaurants, des épiceries et des autres commerces pour être traités à l'usine de biométhanisation de la Société d’économie mixte d’énergie renouvelable de la région de Rivière-du-Loup SÉMER .

Les matières compostables qui seront déposées dans les conteneurs seront ensuite acheminées à 'usine de biométhanisation de la SÉMER, à Cacouna. (Archives) Photo : Radio-Canada / François Gagnon

La Régie intermunicipale des déchets du Témiscouata a conclu une entente d'environ deux ans et demi pour que ces matières soient traitées par la Société d’économie mixte d’énergie renouvelable de la région de Rivière-du-Loup SÉMER .

C'est une période transitoire parce qu'on veut avoir un équipement de traitement de ces matières-là à moyen et à long terme dans la région puisqu'on a déjà tous nos autres services. Si on voulait démarrer au mois de juin, ça nous prenait un endroit. La Société d’économie mixte d’énergie renouvelable de la région de Rivière-du-Loup SÉMER peut faire le travail puis ça va nous permettre, pendant deux ans et demi, de voir un peu comment participent les gens, quel genre de matière [est collecté], pour mieux planifier pour la suite , explique Maxime Groleau.

Convaincre les citoyens de composter

Le directeur général de la Régie reconnaît que le plus grand défi sera de convaincre les résidents de commencer à faire leur compost.

« On va avoir un service d'accompagnement vraiment personnalisé pour les gens qui le voudraient, mais qui ne savent pas trop où le mettre puis comment le faire. » — Une citation de Maxime Groleau, directeur général de la Régie intermunicipale des déchets du Témiscouata

On sait pertinemment que ça va se faire sur quelques années, quand même, ce changement d'habitude majeur , poursuit-il.

L'implantation de ce projet de gestion des matières organiques représente des investissements de près de 1,2 million de dollars. La Régie a obtenu diverses subventions pour mener à bien ce projet et aura donc à assumer une portion des coûts d'environ 250 000 dollars.

La Régie lancera une campagne d'information dès janvier pour expliquer aux résidents du Témiscouata comment et pourquoi faire du compost. (Archives) Photo : Radio-Canada / Maxime Denis

La mise en place de ces divers outils de compostage semble bien reçue. Le maire de Dégelis, Gustave Pelletier, estime qu'en 2022, il est temps de mettre en place ce type d'initiative.

Il y a déjà beaucoup de citoyens qui en font, du compostage. Plusieurs sont aux faits qu'au niveau de l'environnement, il faut s'ajuster là-dessus. Donc, je pense bien que les gens en sont conscients et vont accepter cette façon de faire , soutient-il.

Il reconnaît aussi que le fait d'envoyer moins de matières dans les lieux d'enfouissement permettra aux municipalités de faire des économies sur la cueillette des matières résiduelles.