Kim Thúy et Michel Jean, les plus empruntés dans les bibliothèques de Québec en 2021

Les romans Em et Kukum sont respectivement les livres les plus empruntés en imprimé et en numérique dans le réseau des 26 bibliothèques de Québec. L’année a également été marquée par une forte hausse des prêts en ligne.

C’est un exercice qu’on aime faire chaque année, à la fin de l’année , lance Éric Therrien, directeur des bibliothèques Gabrielle-Roy et du centre-ville, ainsi que des collections de la Bibliothèque de Québec.

Cette année, le palmarès est plutôt classique. Il y a très peu de livres de cuisine et pas de surprise comme en 2020, alors que La peste de Camus s’était faufilée dans les ouvrages les plus populaires.

Livres imprimés les plus empruntés

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Autre constat : les livres d’ici sont nombreux dans les palmarès. On le voit depuis les dernières années, [il y a un] engouement pour la littérature québécoise , précise M. Therrien.

Joint à Paris où il fait justement la promotion de ses livres, l'auteur Michel Jean se réjouit de la popularité de son roman. Ce qui me fait plaisir dans la popularité du roman Kukum, c’est que c’est une histoire autochtone écrite par un auteur autochtone, mais c’est en majorité des allochtones qui la lisent et qui l'aiment.

Kim Thúy est toujours renversée de savoir qu'autant de gens prennent la décision d'emprunter son livre à travers l'offre abondante de la bibliothèque.

« Chaque fois, je suis surprise que quelqu’un ait choisi l'un de mes livres parce qu’il y en a tellement des extraordinaires! C’est presque gagner à la loterie! » — Une citation de Kim Thúy, écrivaine

En plus de Michel Jean et Kim Thúy, Chrystine Brouillet, Serge Bouchard, Patrick Senécal et Louise Tremblay-D’essiambre se retrouvent aussi parmi les plus populaires de l’année.

Imprimé vs numérique

Les mesures sanitaires liées à la pandémie ont forcé les lecteurs à se tourner vers les prêts numériques lors des deux mois de fermeture des bibliothèques en 2020. On a vu l’utilisation de l’offre numérique exploser.

Livres numériques les plus empruntés

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Lors de la réouverture, les emprunts numériques ont connu un léger ralentissement. Un an plus tard, cette tendance s'est renversée. Cette année, on va terminer probablement avec presque le double de prêts numériques qu’on avait enregistrés avant la pandémie. M. Therrien croit que cette croissance va se maintenir.

Mais les consommateurs de livres numériques ne sont pas les mêmes que ceux qui empruntent des livres physiques.

« On se rend compte que le roman, la fiction, est beaucoup plus prisé par les lecteurs numériques que ce qu’on voit dans l’imprimé, où le documentaire est encore très fort. » — Une citation de Éric Therrien, directeur des bibliothèques Gabrielle-Roy et du centre-ville, ainsi que des collections de la Bibliothèque de Québec

Ce qui explique que Liberté 45 de Pierre-Yves McSween se retrouve dans les 10 livres physiques les plus empruntés seulement.

Les lecteurs de romans de bibliothèque ont tendance à être de grands lecteurs. J’ai l’impression que le support numérique, la tablette ou la liseuse s’adapte bien à eux.

Jeux vidéo

Le célèbre Mario Bros est toujours aussi populaire. Les jeux de Nintendo Switch dominent le palmarès des jeux les plus empruntés. C’est cependant son frère Luigi qui se retrouve en première place avec le jeu Luigi’s Mansion 3.

Jeux vidéo les plus empruntés

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Les bibliothèques de Québec ont lancé une nouvelle collection de plusieurs centaines de jeux en début d’année, au plus grand plaisir des familles. Comme c’est des documents qui coûtent assez cher à l’achat, pour les citoyens et citoyennes de la ville de Québec, c’est très intéressant de pouvoir emprunter gratuitement ces jeux et de pouvoir les ramener à la maison pour les explorer.

Films et séries

Les films familiaux sont aussi très prisés par les usagers des bibliothèques de Québec. Âme du Studio Pixar est le film d’animation qui a été le plus en demande en 2021. Les Croods 2, Raya et le dernier dragon, Mulan, ainsi que Félix et le trésor de Morgäa sont aussi dans le palmarès. Les films en bibliothèques, c’est probablement un des derniers endroits où l'on peut encore trouver des films sur support physique , affirme Éric Therrien.



Films et séries télé les plus empruntés

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Les films populaires des derniers mois sont aussi parmi les plus loués comme le long métrage oscarisé Parasite, Tenet et Wonder Woman 1984.