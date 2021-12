Omicron fait son entrée dans les écoles du Québec

Dans les dernières semaines, les élèves dont un camarade de classe recevait un test positif de COVID-19 étaient dépistés avant que la décision de fermer ou non une classe en entier soit prise.

M. Aubé confirme qu’au moins un cas du variant Omicron a été recensé dans trois écoles de l’île de Montréal, qui ont fermé temporairement leurs portes. Bien qu’Omicron ne soit pas la cause principale de la fermeture de ces écoles, précise-t-il, il s’agit de l’un des variants présents.

Il ajoute que sur un total de 274 éclosions actives, 123 se sont produites en milieu scolaire, dont la grande majorité, 115, dans une école primaire.

Pour l’ensemble du Québec, 47 % des éclosions actives sont présentement en milieu scolaire, selon les données les plus récentes de l’INSPQ

Des ajustements pour la rentrée après les vacances des Fêtes

Le premier ministre François Legault a par ailleurs annoncé jeudi une série de mesures qui seront prises dans le réseau scolaire pour réduire les risques de contamination considérant la virulence du variant Omicron.

Le premier ministre du Québec, François Legault, annonce un resserrement des mesures sanitaires. Photo : Radio-Canada

La date de la rentrée scolaire est maintenue pour les élèves en éducation préscolaire et des écoles primaires, mais elle est reportée dans l’ensemble du Québec au 10 janvier pour les écoles secondaires et les réseaux collégial, universitaire, de formation professionnelle et de formation générale des adultes. Si certains cours étaient prévus la semaine précédente, ils se feront à distance, a indiqué le premier ministre.

Québec a par ailleurs annoncé la réintroduction du masque d'intervention en classe et dans les espaces communs dans tous les milieux d’enseignement dès le 20 décembre.

Sur Twitter, le ministre de l'Éducation Jean-François Roberge a indiqué que tout serait mise en place pour que les parents soient bien préparés à ces changements. Son porte-parole Florent Tanlet assure par ailleurs que M. Roberge est pour l'instant en mesure d'accomplir toutes ses tâches, malgré qu'il ait reçu un test positif à la COVID-19 et qu'il soit en isolement jusqu'au 25 décembre.

Jean-François Roberge a annoncé jeudi sur Twitter avoir reçu un résultat positif à la COVID-19, être en isolement préventif depuis le 13 décembre, et que sa famille se portait bien. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Plus tôt jeudi, l’opposition officielle à Québec demandait que des mesures préventives soient mises en place.

J’ai une demande : peu importe la date de retour à l’école, assurons-nous de tester tous les élèves avant de revenir en classe , réclame la porte-parole du PLQ en matière d’éducation, Marwah Rizqy, qui souhaite que le gouvernement fasse confiance aux parents et leur permette d’utiliser les tests rapides d’autodépistage pour cet exercice.

Le premier ministre n'a pas évoqué la possibilité d'imposer cette exigence durant son point de presse jeudi.

Des parents soulagés, mais prudents

Les comités de parents estiment qu’il faut absolument éviter une fermeture mur à mur des écoles au retour des Fêtes et ont été soulagés d'entendre le premier ministre réitérer l'importance de garder les écoles ouvertes.

Nos enfants doivent aller à l’école. On connait les impacts des fermetures sur la motivation et le développement de nos enfants. On ne veut pas revivre ça! , affirme Sylvain Martel, du Regroupement des comités de parents autonomes du Québec.

Mais il redoute que le gouvernement change d'idée et décide de prolonger la fermeture des écoles après les vacances des Fêtes.

« La reprise légèrement décalée pour le secondaire ne doit pas être le début d'une "bascule" pour janvier. On peut faire encore beaucoup pour maintenir les jeunes à l'école. » — Une citation de Sylvain Martel, du Regroupement des comités de parents autonomes du Québec

Kévin Roy, président de la Fédération des comités de parents du Québec, abonde dans le même sens. Pourquoi imposer l'école à distance à tous les élèves du secondaire au retour des Fêtes alors que des régions ne sont presque pas affectées? , se demande-t-il. Il réclame que le gouvernement s'assure que les outils nécessaires soient distribuées pour permettre l'école en ligne durant la semaine du 3 décembre, et ajoute espérer que le retour en classe ne sera pas retardé.

Nicolas Prévost, président de la Fédération québécoise des directions d’établissement d’enseignement (FQDE), reconnaît que la hausse rapide du variant Omicron crée une certaine inquiétude parmi ses membres. Il affirme comprendre le retour du port du masque en classe dans le contexte. C'est une bonne nouvelle qu'une grande majorité des élèves pourront retourner rapidement sur les bancs d'école.

Mais il rappelle que la situation est malgré tout très évolutive.

« Il ne faut pas un retour des élèves en classe à tout prix. Il faut vraiment tenir compte de l'état de la situation, de la ventilation, de la qualité de l'air. La priorité demeure la santé et la sécurité de tout le monde. Il faut trouver un équilibre. » — Une citation de Nicolas Prévost, président de la Fédération québécoise des directions d’établissement d’enseignement (FQDE)

Radio-Canada révélait ce matin que des détecteurs de CO2 n’avaient pas été installés dans toutes les écoles du Québec, malgré la promesse du gouvernement à cet effet. Le porte-parole du ministre Jean-François Roberge indique que des délais de conception de ces détecteurs expliquent cette situation, mais précise que 100 % des écoles identifiées comme prioritaires par Québec sont munies de tels outils de détection.

Luc Bhérer, médecin-conseil aux Directions de santé publique de la Capitale-Nationale et du Nunavik Photo : Radio-Canada

Le Dr Luc Bherer, médecin-conseil aux directions de la santé publique de la Capitale-Nationale et du Nunavik, confirme de son côté que la ventilation est selon lui un élément central et essentiel pour contribuer à la prévention de la propagation de ce nouveau variant très contagieux.

Il juge toutefois que, même avec une poussée importante du variant Omicron, il ne serait pas nécessaire de reporter la reprise des cours en présentiel tant que les mesures sanitaires de prévention sont bien déployées, de manière robuste .

Vaccination des enfants en progression

En date du 15 décembre, plus de 305 000 enfants de 5 à 11 ans, soit 47 % de ce groupe d’âge, avaient reçu leur première dose du vaccin contre la COVID-19. Ce taux grimpe à 53 % si on ajoute les quelque 41 900 enfants qui sont en attente d’un rendez-vous.

L’attaché de presse du ministre Roberge, Florent Tanlet, répète que le gouvernement se félicite que plus de la moitié des parents du Québec aient accepté de faire vacciner leurs jeunes enfants et que c’est cela qui va aider à maintenir les écoles ouvertes .