Variant Omicron : « C’est le temps des sacrifices », selon le maire d’Ottawa

Les indicateurs actuels montrent une augmentation constante et significative du nombre de personnes qui testent positives à la COVID-19 dans la dernière semaine , a d'abord souligné le maire d'Ottawa, Jim Watson lors du point de presse de Santé publique Ottawa (SPO), jeudi.

C'est le temps de faire des sacrifices, d'annuler les voyages parce qu'on ne connaît pas l'avenir avec ce nouveau variant de COVID-19 , a-t-il ensuite déclaré. Il a aussi demandé aux citoyens de limiter leurs contacts pendant le temps des Fêtes.

« Ce n'est pas l'année pour une grande célébration à 20-25 personnes. [...] Il faut que la population suive les règles de santé publique parce que nous sommes dans une bataille très sérieuse. » — Une citation de Jim Watson, maire d'Ottawa

Plaidant pour la sécurité avant tout , le premier magistrat a indiqué qu'il avait lui-même renoncé à ses plans pour Noël, étant donné la situation. Mon plan pour Noël était de visiter ma nièce à New York, mais j'ai annulé , a-t-il mentionné. Je vais rester ici à Ottawa.

À partir de lundi, les Ontariens pourront prendre rendez-vous pour recevoir leur troisième dose de vaccin contre la COVID-19 (archives). Photo : Radio-Canada

M. Watson a profité de l'occasion pour inciter les Ottaviens à prendre rendez-vous pour leur troisième dose du vaccin contre le coronavirus, à partir de lundi. Nous avons tous un rôle à jouer pour ralentir la propagation de la COVID-19 et ça commence par la dose de rappel , a indiqué M. Watson.

Quelques villes en Ontario, dont Kingston, on choisit de resserrer elles-mêmes les mesures sanitaires devant la progression fulgurante des cas de COVID-19 dans les dernières semaines.

La médecin chef en santé publique à Santé publique Ottawa SPO , la Dre Vera Etches, a confirmé être en discussion avec la province pour trouver des moyens de juguler l'augmentation des cas de COVID-19. On n'attend pas, on se prépare , a-t-elle laissé entendre.

La Dre Etches a indiqué que des limites de capacité d'accueil pour les restaurants et les commerces pourraient être mises en place, par exemple.

Le médecin chef par intérim du Bureau de santé du comté de Renfrew, le Dr Robert Cushman, a lui aussi indiqué qu'il pourrait resserrer les mesures sanitaires afin de limiter la propagation de la COVID-19 pendant le temps des Fêtes. Il a insisté sur le fait que le variant Omicron représente un problème majeur .

On était un peu déçus, hier [mercredi], avec le gouvernement et les règles sur la capacité , a-t-il fait valoir en entrevue. Il aurait aimé voir la province mettre en place des règlements plus sévères pour les rassemblements privés et les restaurants.

Le médecin chef par intérim du Bureau de santé du comté de Renfrew, le DrRobert Cushman (archives) Photo : Radio-Canada

Je sais que c'est très difficile pour le gouvernement, car les restaurants ont eu tellement de problèmes depuis mars [2020] et les Fêtes, c'est un temps très important pour eux, mais avec le variant Omicron, on ne sait pas exactement où on va , a indiqué le Dr Cushman.

Ce dernier a assuré qu'il allait attendre un peu pour voir ce que la province fera, mais que la décision serait prise dans les journées qui viennent .

En attendant, le Dr Cushman a réitéré l'importance de limiter les contacts, de prendre rendez-vous pour obtenir une troisième dose du vaccin contre la COVID-19 et de respecter les mesures sanitaires en vigueur.

Avec les informations de Charles Lalande et de Frédéric Pepin