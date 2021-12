Le pont couvert Félix-Gabriel-Marchand rouvre après d’importants travaux

Prévus pour deux ans, les importants travaux de réfection, entamés en 2018, se seront finalement étalés sur près trois ans.

Ces travaux ont été rendus nécessaires du fait de l’affaissement de la structure, en 2014, qui a forcé la fermeture à la circulation et aux piétons de cet édifice patrimonial, situé au-dessus de la rivière Coulonge, à Mansfield-et-Pontefract.

Près de sept millions de dollars auront été nécessaires pour rénover le pont. La majeure partie des travaux a consisté à remplacer diverses membranes des systèmes structuraux.

Le pont couvert Félix-Gabriel-Marchand est le plus long pont couvert carrossable au Québec. Construit en 1898 et d’une longueur d’environ 150 mètres, il fait partie des cinq ponts couverts patrimoniaux qui ont figuré sur des timbres de Postes Canada en 2019.

Je suis très heureux que cette structure unique, plus que centenaire, continue de faire partie de notre paysage pittoresque. En effet, les travaux ont permis de la solidifier et de rétablir le lien routier entre les deux rives, mais surtout de conserver ce joyau patrimonial qui contribue au rayonnement de Pontiac et de la région de l’Outaouais , a déclaré Mathieu Lacombe, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l’Outaouais, par voie de communiqué.