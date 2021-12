Plus de médecins autochtones seront formés en vertu d’un partenariat

Six Premières Nations s'associent à l'Université de l'Alberta pour former davantage de médecins et d'autres praticiens autochtones. Ils souhaitent que l’initiative contribue notamment à améliorer les soins de santé pour les Premières Nations du nord-est de l'Alberta.

Le protocole, qui unit l'Université et Tribal Chiefs Ventures, qui représente la Nation crie de Beaver Lake, la Première Nation de Cold Lake, la Première Nation de Frog Lake, la Première Nation de Heart Lake, la Nation crie de Kehewin et la Première Nation no 128 de Whitefish Lake, a été signé mercredi, au cours d'une cérémonie virtuelle.

En travaillant ensemble, nous honorerons plusieurs des appels à l'action du rapport de la Commission de vérité et réconciliation , affirme le président de l'Université, Bill Flanagan.

Il est notamment question d'augmenter le nombre de praticiens autochtones, d'améliorer la sensibilisation aux cultures et la formation à la lutte contre le racisme pour tous les travailleurs de la santé, de reconnaître la valeur des pratiques de guérison traditionnelles et de combler les écarts entre les peuples autochtones et non autochtones en matière de santé.

Je voulais être dentiste , confie le chef de la Première Nation de Frog Lake, Greg Desjarlais, président de Tribal Chief Ventures.

« J'ai dû abandonner il y a longtemps parce que je n'avais pas l'éducation, [dont] les mathématiques. J'étais frustré. » — Une citation de Greg Desjarlais, président de Tribal Chief Ventures Inc .

Selon Greg Desjarlais, le programme offrira un meilleur accès à d'autres personnes dans des situations similaires.

C'est vers [l'éducation] que nous devons pousser nos enfants, nos petits-enfants, et nous devons leur ouvrir ces portes et leur ouvrir la voie , ajoute-t-il.

Je veux juste dire encore une fois merci à l'Université de l'Alberta parce qu'elle fait partie de la réconciliation qui a lieu dans le monde entier.

Roger Marten, chef des Premières Nations de Cold Lake, a remarqué le manque de personnel médical autochtone alors qu'il était hospitalisé.

Je leur ai demandé pourquoi il n'y a pas plus de Premières Nations là-bas , raconte-t-il. J'ai vu toutes les diversités de la mosaïque canadienne. Ce serait bien de voir nos propres membres des Premières Nations dans cet établissement de santé, dans ce travail, dans ce domaine.

La Dre Brenda Hemmelgarn, doyenne de la faculté de médecine et de dentisterie, estime que le nouvel accord devrait permettre de remédier à cette situation.

Les étudiants que nous recrutons vraiment dans les communautés et que nous formons dans ces communautés sont plus susceptibles de revenir et de pratiquer dans ces communautés , dit-elle. C'est une partie très importante du travail que nous accomplissons .

Selon Brenda Hemmelgarn, les prochaines étapes consistent à instaurer un climat de confiance et à travailler en étroite collaboration avec les communautés pour qu'elles puissent commencer à recruter des stagiaires.

Le président-directeur général de Tribal Chiefs Ventures, Cameron Alexis, a qualifié l'accord d'historique.

Je suis enthousiasmé par ce protocole d'entente relationnel et par le potentiel qu'il offre pour promouvoir les possibilités d'apprentissage dans les domaines scientifique et médical pour les jeunes des Premières Nations membres de Tribal Chiefs Ventures , indique-t-il.