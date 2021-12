Des éclosions dans trois autres hôpitaux de la grande région montréalaise

Les hôpitaux Pierre-Boucher, du Sacré-Cœur et du Lakeshore sont tous touchés par une éclosion de COVID-19, ont indiqué à Radio-Canada les porte-parole des établissements concernés.

L’Hôpital Pierre-Boucher de Longueuil, celui des trois qui connaît l'éclosion la plus importante, a indiqué qu' une douzaine d’employés ainsi qu’une douzaine d’usagers avaient obtenu un test positif.

La situation est actuellement stable, il n’y a eu aucun nouveau cas après le premier dépistage de contrôle , a déclaré la porte-parole de cet hôpital. En l'absence de nouveaux cas, la levée de ce contrôle est prévue le 24 décembre , précise-t-elle.

L'Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal, dans l'ouest de Montréal, recense pour sa part quatre cas d'infections, contractées par des employés de l'urgence.

L'éclosion qui s’est déclarée vendredi à l’Hôpital général du Lakeshore, à Pointe-Claire, dans le sud-ouest de l'île, touche moins de cinq personnes, employé et usagers doublement vaccinés .

Mercredi, l'Hôpital Notre-Dame de Montréal a annoncé la suspension des opérations non urgentes dès le lendemain à la suite d'une éclosion touchant cinq membres du personnel du bloc opératoire.

On vit des moments qui ressemblent beaucoup, étrangement, à ce qu'on avait vécu en mars-avril 2020 , a commenté le Dr Stanley Vollant, chirurgien dans cet établissement hospitalier, en entrevue à l'émission 24•60, mercredi soir.

C’est un signe pour moi que l’éclosion à l'échelle de la province est imminente, et je demande aux gens de faire très attention comme on faisait il y a un an , a déclaré le médecin spécialiste.

Dans la déclaration transmise à Radio-Canada, l’Hôpital Pierre-Boucher a par ailleurs demandé aux personnes qui ne sont pas adéquatement vaccinées de prendre un rendez-vous .