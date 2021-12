Fermetures et réductions de services au CISSS de la Côte-Nord pour le temps des Fêtes

Le CISSS de la Côte-Nord annonce de nombreuses fermetures et réductions de services qui toucheront les centres mère-enfant de Baie-Comeau et Sept-Îles ainsi que quatre CLSC de la Minganie, en raison d'un manque de personnel infirmier.

À Sept-Îles, les services de pédiatrie et de la pouponnière seront réduits du 21 décembre à 8 h au 3 janvier à minuit.

Les enfants nécessitant une hospitalisation en pédiatrie devront être transférés dans un autre centre hospitalier. Les femmes ayant une grossesse à risque, dont le nouveau-né pourrait nécessiter des soins intensifs, feront l’objet d’une évaluation et seront transférées, si nécessaire, dans un autre établissement , indique le CISSS de la Côte-Nord.

À l’Hôpital Le Royer de Baie-Comeau, la pouponnière sera fermée du 26 décembre à 8 h au 30 décembre à 8 h.

Durant ces périodes respectives, tant à Baie-Comeau qu’à Sept-Îles, un bébé nécessitant une surveillance particulière à la pouponnière devra être transféré dans un autre établissement.

Aucun nouveau-né en provenance de l’extérieur de la région et nécessitant des soins et une surveillance ne pourra être admis dans les deux hôpitaux.

Fermetures de CLSC en Minganie

La Minganie sera aussi durement touchée par le manque de personnel durant les Fêtes.

Quatre Centre local de services communautaires CLSC de la Municipalité régionale de comté MRC seront fermés selon l’horaire suivant.

FERMETURE TEMPORAIRE DE CLSC EN MINGANIE FERMETURE TEMPORAIRE DE CLSC EN MINGANIE Rivière-au-Tonnerre 20 au 29 décembre 2021 Longue-Pointe-de-Mingan 20 au 31 décembre 2021 Baie-Johan-Beetz 11 au 27 décembre 2021 Natashquan 22 au 29 décembre 2021