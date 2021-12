Loi 21 : la mairesse de Montréal rappelle ses homologues du Canada à l’ordre

La mairesse Plante, qui a réagi par l'entremise de son attachée de presse, jeudi, écrit que les villes et les provinces à travers le pays ont le droit de ne pas être d’accord avec des législations en place ailleurs .

« Nous sommes cependant inconfortables avec le fait que d’autres villes canadiennes financent des groupes pour s’opposer à une loi qui relève du gouvernement du Québec. » — Une citation de Valérie Plante, mairesse de Montréal

La mairesse de Montréal fait référence à un mouvement de contestation lancé par Patrick Brown, maire de Brampton, en Ontario. Nous devons combattre la loi 21 jusqu'au bout, jusqu'en Cour suprême , a écrit le maire Brown sur Twitter.

Un nombre croissant de municipalités se mobilisent maintenant pour aider financièrement – à raison d'une contribution unique de 100 000 $ – les groupes qui veulent contester la loi 21 devant les tribunaux.

Le maire de Toronto, John Tory, a déposé une motion en ce sens, que le conseil municipal a approuvé à l'unanimité.

Sur Twitter, il a écrit que les Torontois et les Canadiens ne pouvaient tout simplement pas se contenter d'être spectateurs devant une loi qui diminue la protection et le respect accordés à la liberté religieuse et à d'autres libertés fondamentales, inscrites dans la Charte canadienne des droits de la personne .

Le maire de Winnipeg, Brian Bowman, a lui aussi déposé une motion semblable, qui sera étudiée par le comité exécutif des politiques de Winnipeg en janvier.

Je m'oppose à cette loi, a écrit le maire Bowman sur Twitter, et j'espère voir d'autres villes se joindre au mouvement de contestation.

Première femme élue à la mairie de Calgary, Jyoti Gondek aimerait elle aussi voir sa ville appuyer ce mouvement de contestation. Nous sommes unis pour protéger les communautés racisées contre la discrimination , a-t-elle écrit sur Twitter.

Les préoccupations de Montréal

Dans son message, jeudi, la mairesse Plante rappelle qu'en commission parlementaire, elle avait fait part des questions et des préoccupations face à l'application du projet de loi 21 , et ce, au nom du conseil municipal dans son ensemble.

Cependant, ajoute la mairesse, ce projet de loi est aujourd’hui une loi du gouvernement du Québec, à laquelle se conforme la Ville de Montréal .

En ce qui concerne la Ville de Montréal , écrit-elle encore, même si nous avons aussi des préoccupations sur des enjeux qui relèvent d’autres provinces, tels que la gestion des armes à feu ou les pipelines, nous n’utiliserons pas l’argent public pour contester des lois portées par les autres provinces canadiennes.

Catherine Fournier, mairesse de Longueuil s'est elle aussi dite mal à l'aise de voir ses homologues des autres provinces canadiennes prendre une position aussi frontale à l’encontre d’une loi dûment votée par l’Assemblée nationale et, encore pire, financer la contestation d’une telle loi .

La Ville de Longueuil, poursuit Mme Fournier, n'appuiera jamais ces contestations.

La controverse de Chelsea

Adoptée en 2019 par l'Assemblée nationale du Québec, la loi interdit à certains employés de l'État en situation d'autorité, y compris les enseignants des écoles primaires et secondaires publiques, d'afficher des signes religieux dans l'exercice de leurs fonctions.

Le débat entourant cette loi a pris de l'ampleur après qu'une enseignante de Chelsea, en Outaouais, eut été retirée de sa salle de classe et affectée à d'autres fonctions parce qu'elle porte le hijab.

Devant la controverse qu'a suscitée ce retrait, le premier ministre du Québec, François Legault, a déclaré que la commission scolaire n'aurait jamais dû embaucher cette personne.

On a fait le choix de la laïcité au Québec et on a adopté en bonne et due forme la loi 21 , a affirmé M. Legault, vendredi dernier.

Le débat aux Communes

Tout juste avant l'ajournement pour la période des fêtes, la Loi sur la laïcité de l'État a donné lieu à des échanges entre le Bloc québécois et le gouvernement libéral de Justin Trudeau, jeudi.

Le député bloquiste Alain Therrien a une fois de plus réclamé, du gouvernement, l'engagement qu'il ne contestera pas la loi 21 devant les tribunaux.

Mais le gouvernement demeure évasif quant à ses intentions, tout en réitérant son opposition à la loi. Nous sommes d'accord avec les Québécois et les Québécoises qui défendent leurs droits devant les tribunaux , a répondu la vice-première ministre Chrystia Freeland, parce qu'eux aussi trouvent cette loi injuste .

Aux yeux de Marie-Claude Bibeau, ministre fédérale de l'Agriculture, le débat a lieu au Québec et on doit respecter ça .