Il y a un an, les premières injections de vaccin suscitaient l’espoir au Manitoba

Le médecin de famille Brian Sharkey a été l’un des premiers à se faire vacciner. Au moment de recevoir son premier vaccin, l’an dernier, il s'est dit que cela allait lui permettre de faire son travail sans craindre de tomber malade en raison du coronavirus.

Celle qui a vacciné M. Sharkey, Lori Ann Laramee, est maintenant la responsable clinique du groupe de travail provincial de la campagne de vaccination au Manitoba. Elle en garde le souvenir d'une journée douce-amère.

Le vaccin marquait un nouvel espoir dans la lutte contre la pandémie, mais Mme Laramee se souvient de plusieurs témoignages qui lui ont brisé le cœur.

C’était un jour de bonheur, car il représentait l’espoir pour notre province. Mais, pour moi, c’était aussi de la tristesse. J’ai entendu tant d’histoires concernant ce que mes collègues avaient vu dans les mois précédant la livraison de ces premières doses , raconte Mme Laramee.

Brian Sharkey, médecin depuis plus de 40 ans à Winnipeg, a été l'un des premiers à recevoir une dose du vaccin contre la COVID-19, le 16 décembre 2020. Photo : Radio-Canada

Les premiers vaccins ont été administrés à des travailleurs de la santé de première ligne.

Ils étaient considérés comme une lueur pour sortir de la pandémie, bien que le médecin hygiéniste en chef de la province, Brent Roussin, n'ait cessé de rappeler que la pandémie serait encore présente durant plusieurs mois.

Même si la pandémie est loin d’être terminée, la vaccination à permis à la population manitobaine de retrouver des activités qu’elle pratiquait avant. L’activité commerciale a aussi pu reprendre.

Un vaccin qui protège

Les statistiques de la santé publique montrent que la vaccination de masse s’est accompagnée d’une réduction considérable du taux de mortalité lié à la COVID-19.

Le premier cas a été détecté dans la province le 12 mars 2020. Au cours de la première année de la pandémie, 2,8 % des Manitobains ayant attrapé le coronavirus ont succombé à la maladie.

En novembre, le taux de mortalité lié au virus de la COVID-19 au Manitoba est de 1,1 % pour la deuxième année de la pandémie, selon la santé publique.

Au Manitoba, les personnes non vaccinées courent 5,5 fois plus de risques d’être infectées, et 8,4 fois plus de risques, d’être hospitalisées en raison du coronavirus.

De plus, elles ont 19 fois plus de risques de se retrouver aux soins intensifs à cause du virus, et 11,8 fois plus de risques de mourir de la COVID-19 que les personnes entièrement vaccinées, a indiqué le médecin hygiéniste adjoint du Manitoba, le Dr Jazz Atwal, la semaine dernière.

En date de mercredi, 78,1 % des personnes admissibles au Manitoba avaient reçu deux doses du vaccin contre la COVID-19, tandis que 83,9 % avaient reçu au moins une dose.

Cela comprend les enfants âgés de 5 à 11 ans, qui sont devenus admissibles au vaccin le mois dernier, quand le gouvernement fédéral a approuvé la version pédiatrique du vaccin Pfizer-BioNTech.

Ce premier anniversaire est souligné alors que le variant Omicron inquiète la santé publique, qui exhorte la population à se faire vacciner et même à obtenir une troisième dose du vaccin pour augmenter la protection de son système immunitaire.

Avec les informations de Sarah Petz