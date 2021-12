Un record de 177 nouveaux cas de COVID-19 au Nouveau-Brunswick

L'ancien record pour le nombre de nouvelles infections en 24 heures avait été atteint le 9 décembre, lorsque 174 nouveaux cas avaient été signalés.

Il y a au moins une bonne nouvelle : la santé publique confirme jeudi qu'il n'y a aucun nouveau cas du très contagieux variant Omicron dans la province.

Plusieurs sommets atteints

Le Nouveau-Brunswick atteint également un nouveau sommet en termes de cas actifs – c'est-à-dire le nombre total de malades en ce moment – avec 1237 cas actifs.

La province dépasse aussi la barre des 10 000 cas de COVID-19 depuis le début de la pandémie. Au total, 10 150 personnes ont contracté la COVID-19 depuis mars 2020, dans la province.

Il aura fallu 562 jours pour atteindre la barre des 5000 cas de COVID-19, mais seulement 69 jours de plus pour doubler ce chiffre et dépasser la barre des 10 000 cas.

Il n'y a que les hospitalisations qui n'atteignent pas des sommets jeudi. Quarante-et-une personnes atteintes de la COVID-19 sont à l'hôpital, dont 15 aux soins intensifs.

Nouveaux cas par zone sanitaire Région de Moncton : 33

Région de Saint-Jean : 32

Région de Fredericton : 60

Région d'Edmundston : 17

Région de Campbellton : 3

Région de Bathurst : 4

Région de Miramichi : 28

Effort de dépistage

La santé publique affirme qu'elle a distribué 600 000 kits de tests de dépistage rapide dans les écoles, les bureaux et les centres de distributions de la province au cours de la dernière semaine.

Le gouvernement provincial a également annoncé mercredi qu'il étendait son programme de dépistage rapide dans les écoles et que tous les élèves devront faire des tests régulièrement pendant la période des Fêtes.

Vingt-et-un nouveaux cas de COVID-19 ont été identifiés dans 13 écoles au cours des 24 dernières heures, surtout dans les régions de Saint-Jean et de Fredericton.

Ça va mal partout

La Nouvelle-Écosse fracasse aussi son record quotidien de nouveaux cas, jeudi, avec 287 nouvelles infections.

Pour sa part, l'Île-du-Prince-Édouard atteint un nouveau sommet de cas actifs, jeudi.

Le Québec a connu sa pire journée en presque un an, avec 2736 nouveaux malades et 5 décès de plus en 24 heures.

Par ailleurs, le Canada a enregistré son 30 000e décès causé par la COVID-19 depuis le début de la pandémie.

À l'étranger aussi, Omicron fait souffler un vent de panique sur certains pays, dont le Royaume-Unis.