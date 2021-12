Le CISSS-AT en contact avec 57 infirmières formées à l’étranger

Ce résultat découle de la première mission virtuelle de recrutement réalisée cet automne dans le cadre du Programme d’intégration à la profession infirmière au Québec. L’objectif du CISSS-AT a été fixé à 80 infirmières diplômées hors Canada pour l’année 2022. Une nouvelle série d’entrevues est d’ailleurs prévue pour le printemps.

On visait 40 infirmières lors de cette première vague, a précisé la PDG Caroline Roy devant le conseil d’administration du CISSS-AT, jeudi matin. Qu’on en ait plus, c’est déjà une bonne nouvelle. Qu’on en reçoive 42, 48 ou 50, on va toutes les prendre et on va s’assurer de compléter les démarches de formation avec le Cégep.

Avant de pouvoir arriver dans la région, les infirmières diplômées hors Canada devront se soumettre à un test de français et au processus de sélection et d’immigration. Le CISSS-AT a bon espoir que tout pourra se faire d’ici la fin du printemps.

Le Programme d’intégration prévoit ensuite qu’elles devront suivre une formation de 11 à 14 mois avant de pouvoir passer leur examen et obtenir leur permis d’exercer au Québec.

C’est sûr qu’on veut s’assurer que les délais soient les plus courts possibles, ajoute Sylvie Latulippe, directrice des ressources humaines au CISSS-AT. Nous allons assurer un lien avec les candidats à toutes les semaines pendant le processus. On veut aussi que l’accueil soit adéquat et nous prévoirons des parrains ou marraines dans chaque MRC.

Par ailleurs, le programme de primes annoncées par le ministre Christian Dubé pour recruter de nouvelles infirmières dans le réseau donne peu de résultats dans la région. Le CISSS-AT dit avoir procédé à huit nouvelles embauches, dont la moitié à temps partiel.