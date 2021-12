COVID-19 : l’INESSS prévoit une hausse marquée des hospitalisations

Les voyants devraient déjà être au rouge si l’on se fie aux dernières projections de l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS). Dans sa dernière mise à jour, l’organisme s'attend à une augmentation significative des hospitalisations quotidiennes, selon un scénario élaboré le 15 décembre.

La forte croissance du nombre de cas devrait se traduire par une augmentation marquée du nombre d'hospitalisations quotidiennes au cours des prochaines semaines et, conséquemment, du taux d'occupation des lits réguliers et de soins intensifs. Selon ce scénario, l'occupation des lits devrait atteindre le niveau 1 défini par le MSSS d'ici trois semaines , peut-on lire dans le communiqué de l’Institut national d'excellence en santé et en services sociaux INESSS .

Cela signifie que les lits d’hôpitaux mis à la disposition des patients atteints de la COVID-19 pourraient être entièrement occupés.

Le niveau 1 signifie que l’on a atteint près de 700 lits pour l’ensemble du Québec, explique le Dr Luc Boileau de l'INESSS à l'émission Midi Info. En fait, au mois de janvier, on est monté au-dessus de 1250 lits utilisés au Québec dans le pic de la vague. On n’en est pas là aujourd'hui , rassure-t-il.

Tableau de données de l'INESSS pour le Québec. Photo : INESSS

L’Institut national d'excellence en santé et en services sociaux INESSS précise toutefois que les projections initiales reposent sur les informations disponibles le 10 décembre et modélisées le 13 décembre. La présence croissante du variant Omicron et la progression rapide des nouveaux cas ainsi que les nouvelles hospitalisations n’y étaient pas reflétées dans ces projections.

Le bilan quotidien des cas de COVID-19 est toujours à la hausse. Jeudi, les autorités ont fait état de 2736 nouveaux cas et 5 décès.