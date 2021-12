Près de 250 nouveaux cas de COVID-19 dans la région, un sommet

À ce moment, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) en avait recensé 134.

Répartition des nouveaux cas de COVID-19 Trois-Rivières : 60

MRC d’Arthabaska : 57

MRC de Drummond : 32

MRC de Maskinongé : 20

MRC de Nicolet-Yamaska : 17

MRC de l’Érable : 15

MRC de Bécancour : 14

MRC des Chenaux : 6

Shawinigan : 6

Agglomération de La Tuque : 4

MRC de Mékinac : 3 Source : CIUSSS MCQ

Les cas actifs bondissent ainsi à 1606, soit 226 de plus que mercredi.

Par contre, les hospitalisations sont en baisse pour s’établir à 12. Quatre de ces patients nécessitent des soins intensifs en lien avec des complications de la COVID-19.

De leur côté, les autorités provinciales recensent2736 nouveaux malades et 5 décès de plus depuis les dernières 24 heures. Les hospitalisations sont toutefois en légère baisse.

Le premier ministre François Legault s’apprête d’ailleurs à annoncer des mesures visant à freiner la propagation du variant Omicron, plus contagieux que le variant Delta.

Des partys best of et des tests rapides, implore un médecin

L’une des mesures possibles serait de restreindre le nombre de personnes pouvant se réunir à la même table à Noël. Ce serait une sage décision du point de vue du Dr Frédéric Picotte, médecin de famille et médecin d’urgence à Shawinigan.

Considérant qu’avec l'Omicron, il y a une phase présymptomatique, tester tout le monde avant les fêtes en famille serait une bonne idée, selon lui. Évidemment, on choisit notre monde. On fait des partys best of, avec notre famille proche, pour éviter d'avoir plusieurs contacts et d’avoir un effet multiplicateur. Ça serait la version sécuritaire , affirme le médecin.

Le docteur Frédéric Picotte Photo : Radio-Canada

Une à deux semaines, c’est le temps qu’il faudrait pour avoir une meilleure perspective sur le variant, selon le Dr Picotte.

Entre vous et moi, si on est pour laisser entrer quelqu'un chez nous, quelqu’un qui va venir cohabiter avec nous, on veut le connaître. Pour l’instant, je pense qu’on est dans l'incertitude pour le temps des Fêtes. Je propose aux Québécois de se garder une petite gêne. On laisse passer le temps un peu et si les données sont rassurantes, on pourra relâcher , indique-t-il.

« Ce n’est pas le moment de commander le traiteur cette semaine. Je vous encourage à geler la tourtière et on verra au cours des prochaines semaines comment ça va et à la limite, on fera venir du restaurant. » — Une citation de Dr Frédéric Picotte, médecin de famille

Les urgences achalandées

Dans son plus récent bilan dévoilé mercredi, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec CIUSSS MCQ mentionne que le nombre d’hospitalisation lié à la COVID-19 en Mauricie et au Centre-du-Québec n’avait pas augmenté. Les urgences de la région sont déjà saturées.

Au Centre hospitalier affilié universitaire régional (CHAUR), le taux d’occupation sur civière est de 130 %. À l’Hôpital du Centre-de-la-Mauricie, 23 civières sont occupées pour une capacité de 19. Le taux d’occupation est établi à 120 %, selon le bilan produit à midi, jeudi.