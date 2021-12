Québec recule sur les rassemblements de 20 personnes pendant les Fêtes

Ces nouvelles mesures, annoncées lors d'une conférence de presse tenue jeudi soir en compagnie du ministre de la Santé, Christian Dubé, et du directeur national de santé publique, le Dr Horacio Arruda, entreront en vigueur lundi. Elles touchent notamment les rassemblements privés.

Après mûre réflexion, le gouvernement Legault ne permettra pas, comme il l'avait annoncé la semaine dernière, à un maximum de 20 convives de célébrer sous un même toit. La limite actuelle de 10 personnes (ou trois ménages) demeurera en vigueur.

Il n'y aura pas d'inspections policières concernant le respect de cette limite, a assuré le ministre Dubé en conférence de presse. On va encore se fier à la responsabilité des Québécois , a-t-il déclaré.

Parmi les autres mesures annoncées jeudi soir figure le report de la rentrée scolaire au 10 janvier (ou à une date ultérieure lorsque c'était déjà le cas) dans les écoles secondaires, les cégeps et les universités ainsi que l'imposition du passeport vaccinal aux visiteurs et proches aidants dans les Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD et les résidence privée pour aînés RPA .

La capacité d'accueil sera aussi réduite de 50 % dans les commerces, les lieux de culte, les restaurants, les bars et plusieurs autres types d'établissements. La danse et le karaoké seront de nouveau interdits.

Voici la liste des mesures annoncées jeudi :

Bien que ces nouvelles règles entreront en vigueur lundi, Québec évaluera le risque de maintenir les spectacles prévus en fin de semaine. Le Canadien de Montréal, pour sa part, n'a voulu prendre aucun risque : il a renvoyé ses partisans à la maison, jeudi, en vue du match de 19 h contre les Flyers de Philadelphie.

Par ailleurs, l'intervalle minimal entre l'administration de la deuxième et de la troisième dose de vaccin anti-COVID passera de six à trois mois, et l'injection de la dose de rappel sera devancée pour l'ensemble des Québécois de 60 ans et plus.

La pire journée au Québec depuis presque un an

Le Québec est actuellement aux prises avec une importante recrudescence de cas de COVID-19. Dans sa mise à jour la plus récente, jeudi matin, la santé publique signalait 2736 nouveaux cas, soit à peine moins que les 2880 cas répertoriés le 6 janvier 2021, la pire journée jamais enregistrée au Québec.

Environ 20 % de ces nouveaux cas seraient liés au variant Omicron, selon le criblage des tests positifs analysés pour la journée du 14 décembre par l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ).

La propagation rapide de ce nouveau variant préoccupe les autorités, dans la mesure où les deux doses de vaccin anti-COVID ne protègent pas bien contre l'infection.

À Montréal, par exemple, 90 % des cas recensés de contamination au variant Omicron sont des personnes ayant reçu deux doses de vaccin contre le coronavirus, a révélé mercredi la Dre Mylène Drouin, directrice régionale de santé publique.

Omicron est également présent dans les écoles. Parmi les six établissements scolaires présentement fermés sur l’île de Montréal, trois ont confirmé au moins un cas du nouveau variant.

Et la situation risque d'empirer : selon nos informations, le nombre de cas de COVID-19 pourrait tourner autour de 4000, vendredi, au Québec.

Dans sa dernière mise à jour, l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS) dit s'attendre à une augmentation significative des hospitalisations quotidiennes, si bien que les capacités hospitalières du Québec pourraient être dépassées dès le 10 janvier si rien n'est fait.

Sur Twitter, le ministre Dubé a toutefois indiqué que le système de santé pourrait déborder dès le 8 janvier.

Omicron arrive au Québec alors que les employés du réseau sont épuisés. En outre, 469 travailleurs de la santé ont été suspendus sans solde jusqu'ici pour avoir refusé les tests de dépistage, a fait savoir jeudi le ministère.

Depuis son arrivée au Canada, la COVID-19 a fait plus de 30 000 morts à travers le pays, dont 11 627 au Québec.

Plus de détails suivront.