Une association de hockey mineur de Calgary changera son nom, jugé offensant

Pam Beebe, qui est membre de la Première Nation Kainai, a aidé l'association de hockey dans son processus.

Elle dit qu’elle a étudié à l’Université McGill, à Montréal, et que, lorsqu’elle y était, l'équipe de hockey de l'Université portait le nom de Redmen.

Si elle n’a pas été choquée sur le coup, elle dit avoir pris conscience de l'impact de ces noms après avoir été conscientisée au sujet de l’appropriation des cultures autochtones.

Elle trouve que le changement de nom des Blackfoot Chiefs envoie un message positif et que c'est un pas tangible vers la vérité et la réconciliation.

Ils prennent en considération l'histoire de cet endroit. Ils veulent qu'il est accueillant et ouvert aux autres peuples autochtones , dit-elle.

La présidente de l’association de hockey Blackfoot, Georgina Anderson, explique que le nom date d’il y a plus de 30 ans et que son premier logo était un capteur de rêves.

Comme d'autres équipes ont changé de nom, cela a commencé à me faire réfléchir et ensuite nous avons eu de petites conversations à ce sujet et nous avons réalisé que nous n'aidions peut-être pas ces communautés à récupérer ou à obtenir le respect qu'elles méritent , dit-elle.

Georgina Anderson encourage d’autres associations de hockey à parler avec les communautés autochtones pour voir si elles trouvent leur nom préjudiciable.

Un sondage a été envoyé aux membres de l'association de hockey pour choisir le nouveau nom, un processus que le conseil d’administration espère avoir finalisé d’ici la fin de décembre.