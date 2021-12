Urgence sanitaire : la CAQ nargue les oppositions avec l’émergence d’Omicron

Devant l'émergence du variant Omicron et alors que le Québec est plongé à nouveau dans une situation « critique », selon le premier ministre François Legault, le gouvernement caquiste en profite pour narguer les partis d'opposition qui réclamaient encore récemment la levée immédiate de l'état d'urgence sanitaire.

Le ton est plus acrimonieux sur la plateforme Twitter, où le personnel politique se livre à une guerre d'influence quotidienne. Le message martelé cette semaine : les oppositions font de la petite politique sur le dos de la pandémie.

Le débat sur l'état d'urgence sanitaire a notamment repris de plus belle, la Coalition avenir Québec (CAQ) passant cette fois à l'offensive après avoir été taxée d'autoritarisme en novembre dernier.

Ridicule. Dominique Anglade, pas plus tard que jeudi dernier [9 décembre], se vantait qu'un "gouvernement Anglade aurait mis fin à l’état d’urgence". Qui se ferme les yeux? demandait cette semaine un attaché de presse du premier ministre en parlant de la cheffe libérale.

Et d’ailleurs, sur quelle recommandation scientifique se basait-elle pour en arriver à cette suggestion? a renchéri une autre employée des communications du cabinet de François Legault.

Québec solidaire y a aussi goûté. En novembre, Québec solidaire réclamait à grands cris – et contre toute logique de santé publique – la fin de l'état d'urgence sanitaire , a lancé un membre du cabinet du premier ministre en réponse à des critiques du leader solidaire Gabriel Nadeau-Dubois.

Objectif maintenu

Le message officiel est plus posé, mais écorche à nouveau les oppositions.

Malgré que l’opposition dise que nous ne sommes plus en situation de crise, nous voyons encore aujourd’hui que l’état d’urgence sanitaire est nécessaire, compte tenu de l’arrivée du nouveau variant et des impacts potentiels , déclare par courriel Marjaurie Côté-Boileau, attachée de presse du ministre de la Santé, Christian Dubé.

On doit continuer d’embaucher des vaccinateurs, poursuivre la télémédecine, réaliser des chirurgies et j’en passe. Notre réseau de santé est fragile et nous allons nous assurer de réaliser une transition vers la fin de cette urgence sanitaire dans l’ordre , énumère-t-elle.

Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé Photo : La Presse canadienne / Paul Chiasson

En novembre, la Coalition avenir Québec CAQ évoquait également l'argument des primes salariales offertes au personnel de la santé, imbriquées dans les décrets liés à l'urgence sanitaire.

Malgré la flambée des cas observée ces derniers jours, l'objectif du gouvernement demeure de lever l'état d'urgence sanitaire lorsque les plus jeunes auront été vaccinés. Le taux de couverture pour une première dose chez les 5 à 11 ans était de 53 % en date de jeudi.

« À ce moment-ci, notre intention est toujours de lever l’état d’urgence sanitaire lorsque la vaccination des 5-11 ans sera terminée. » — Une citation de Marjaurie Côté-Boileau, attachée de presse du ministre Christian Dubé

L'échéance souhaitée était, selon des déclarations du premier ministre le mois dernier, au début de 2022.

Derrière la parade

La contre-attaque du gouvernement ne change pas les discours des oppositions. Ces dernières continuent de réclamer plus de transparence dans les décisions gouvernementales concernant la pandémie.

La Loi sur la santé publique prévoit que le gouvernement consulte l'Assemblée nationale s'il souhaite prolonger l'état d'urgence au-delà de 30 jours. Il peut aussi le renouveler tous les 10 jours sans avoir à en débattre. C'est ce que le gouvernement fait depuis mars 2020.

Or selon les oppositions et de nombreux critiques, l'esprit de la loi n'est pas respecté puisque le délai de 30 jours est largement dépassé.

Les libéraux ironisent maintenant sur le fait que le gouvernement Legault semble en arrière de la parade dans le cas du variant Omicron, et ce, malgré le maintien de l'état d'urgence sanitaire. À quoi sert l’état d’urgence? demande leur directeur des communications Jeremy Ghio, évoquant le retard du Québec pour l'administration de la troisième dose de vaccin et la distribution des tests rapides.

Vincent Marissal, porte-parole de Québec solidaire en matière d'économie Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Chez Québec solidaire, le ton est tout aussi ironique. Je m'étonne de voir à quel point ils tournent ça à la rigolade; ils ont beaucoup de temps libre , se désole Vincent Marissal en référence aux attaques en ligne du personnel caquiste.

Le député de Rosemont rappelle que son parti réclame depuis juin dernier une loi transitoire qui permettrait de conserver des éléments assurés par l'état d'urgence sanitaire tout en ramenant des débats plus ouverts sur la gestion de la pandémie.

Ça ouvrirait des débats beaucoup plus larges plutôt que de laisser constamment carte blanche au gouvernement. Ce qui devrait être l'exception est en train de devenir la norme , dénonce M. Marissal, accusant maintenant la Coalition avenir Québec CAQ de recycler l'état d'urgence sanitaire en arme politique pour faire mal paraître les oppositions.

« La réaction des conseillers de François Legault en dit long; c'est devenu pour eux-mêmes un argument politique et ils s'en servent pour avoir raison. » — Une citation de Vincent Marissal, député solidaire de Rosemont

Pas immuable, dit le PQ

Le Parti québécois croit pour sa part que la situation actuelle ne serait pas différente si on avait levé l'état d'urgence en septembre , affirme le député Joël Arseneau.

Le gouvernement n'avait pas besoin de l'état d'urgence pour planifier l'administration de la troisième dose, commander et distribuer des tests rapides en temps utile (il y a un an!) et adopter le principe de précaution quant aux rassemblements pour la période des Fêtes , décoche-t-il.

Il souligne que le gouvernement aurait pu lever l'état d'urgence sanitaire durant la relative accalmie connue au cours des derniers mois, a fortiori après l'arrivée de la vaccination massive. Rien n'empêche le gouvernement, dit-il, de la remettre en place si nécessaire. Au besoin, on pourrait le réinstaurer pour la période des Fêtes [de 10 à 30 jours] afin de remédier à l'incurie et à l'insouciance gouvernementale des dernières semaines , suggère-t-il.

Après le point de presse de François Legault, jeudi soir, son collègue Pascal Bérubé a lui aussi souligné l'opacité des délibérations sur les mesures annoncées, bien qu'il accepte d'en faire la promotion.

Le gouvernement caquiste n'a jamais fait montre de beaucoup d'appétit pour mettre fin à l'état d'urgence sanitaire. En avril, quand Dominique Anglade a pris une telle position pour la première fois, le premier ministre y voyait un débat purement théorique. Il a accusé la cheffe libérale de faire dans l'ésotérisme.

Malgré la vaccination et l'épidémiologie enviable, et alors que d'autres provinces levaient l'état d'urgence au cours de l'été, le Québec a maintenu sa position.