La santé publique ferme un restaurant à Laval après une transmission massive

Selon nos informations, un groupe de 32 collègues participant à un repas de fin d'année a été presque totalement contaminé. Seul l'un d'entre eux a obtenu un résultat négatif à la COVID-19, tous les autres sont positifs.

Des premiers symptômes, bénins, sont apparus deux à trois jours après la fête. Les personnes infectées ont ressenti de la fatigue et des maux de tête, qui ont disparu dans les 24 heures.

Tous les participants avaient entre 20 et 50 ans. Durant le repas, ils ne se sont pas fait d'accolades, ne se sont pas embrassés et n'ont pas échangé leurs verres.

Un autre groupe présent ce soir-là à l'étage inférieur du restaurant aurait aussi été contaminé, selon une personne présente, mais l'information n'a pu être corroborée. Des conjoint(e)s et des enfants des participants au party de bureau ont aussi été déclarés positifs.

Le propriétaire du Boating Club a demandé à ses employés de tous se faire tester, cette semaine. C'est là que des cas ont été découverts parmi les employés, dont « un cas présomptif d'Omicron », rapporte la santé publique.

« Nous regrettons de vous informer que la santé publique de Laval vient de nous communiquer qu’un de nos plongeurs qui travaille au sous-sol de notre resto-bar a contracté le nouveau variant Omicron. » — Une citation de Publication sur la page Facebook du Boating Club, jeudi

Comme le révélait Radio-Canada plus tôt cette semaine, le délai pour se faire dépister à Laval est de 96 heures (quatre jours). Cette situation n'a pas facilité le travail de la santé publique.

Le Boating Club espère pouvoir rouvrir la semaine prochaine, mais rien n'est garanti. Selon des sources, le gouvernement Legault annoncera jeudi soir des mesures resserrées dans les bars et les restaurants. Actuellement, 10 personnes maximum peuvent partager une même table, mais il est possible de réunir un plus grand groupe sur plusieurs tables.

La transmission massive au Boating Club n'est pas sans rappeler celle survenue dans un restaurant d'Oslo, en Norvège, où 80 des 111 participants à un party de bureau ont attrapé le variant Omicron.