Éclosion de COVID-19 parmi le personnel de l’Hôtel-Dieu de Lévis

Pour l'instant, l'éclosion serait limitée au département de radiologie uniquement.

Si 27 employés ont reçu un résultat positif, d'autres membres du personnel sont en attente de leur résultat. Le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS de Chaudière-Appalaches ne peut toutefois pas préciser le nombre d’employés qui sont en isolement préventif.

Un souper de Noël entre employés tenu au cours des derniers jours serait à l'origine de cette éclosion. Selon ce qu'affirme le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS , les mesures sanitaires étaient respectées et les participants étaient doublement vaccinés.

Plan de contingence

Des gestionnaires se réunissent jeudi après-midi pour discuter du plan de contingence qui sera mis en place. Le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS ne peut détailler les impacts de cette éclosion pour l'instant.

L'éclosion survient au moment où les cas montent en flèche dans la région de Chaudière-Appalaches. La santé publique fait état de 284 nouvelles infections à la COVID-19 jeudi.



Il s'agit du deuxième bilan le plus élevé depuis le début de la pandémie et la troisième journée consécutive où plus de 200 cas sont recensés dans cette région.

Avec les informations de Camille Carpentier