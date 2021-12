Hervé Gaudreault : près de 40 ans de journalisme dans l’Est-du-Québec

Le journaliste Hervé Gaudreault dépose son micro après une carrière de près de 40 ans dans l’Est-du-Québec. De Gaspé à Baie-Comeau, ce raconteur hors pair a marqué les esprits grâce à sa rigueur, sa maîtrise des enjeux régionaux, sa capacité à vulgariser et à transmettre son savoir, sa belle plume et bien sûr, son sens de l’humour.

On pourrait dire que cette carrière lui était prédestinée. Déjà à l’adolescence, dans les années 1970, il aspire à devenir journaliste.

Hervé Gaudreault à 14 ans Photo : Gracieuseté Hervé Gaudreault

Parmi ses idoles, on retrouve Bernard Derome et Pierre Nadeau. Je me couchais un peu plus tard pour regarder le Téléjournal, ce qui était tout à fait inhabituel à l’âge de 13 ou 14 ans , raconte-t-il.

Après ses études en Art et technologie des médias à Jonquière, il décroche un emploi de journaliste télé à CHAU TV, à Carleton-sur-Mer. Une tournure inattendue, puisqu’il a étudié en radio.

Hervé Gaudreault à CHAU TV au tout début de sa carrière journalistique. Photo : Gracieuseté Hervé Gaudreault

L’immersion est intensive. Alors âgé d’à peine 20 ans, il jongle rapidement avec de multiples responsabilités, dont la production de reportages télévisés, d'entrevues en studio ainsi que l’animation de bulletins de nouvelles et de tirages.

Quelques mois après son arrivée, il devient directeur de l’information.

En 1985, un poste de journaliste pour Radio-Canada est affiché à Gaspé. Malgré son jeune âge et sa courte expérience, il obtient le poste.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

C’est là où, je pense, tout le monde voulait faire carrière dans les médias électroniques , se souvient-il.

Il est rapidement projeté au cœur de l’action au réseau national en 1987, lorsqu’un incendie éclate dans la mine de cuivre de Murdochville.

Hervé Gaudreault pendant une converse téléphonique à l'antenne nationale de Radio-Canada concernant l'incendie de Murdochville. Photo : Radio-Canada

« Pendant des heures et des heures, j’étais le seul journaliste sur place à devoir produire des reportages radio toutes les heures, alors qu’il y avait 50 mineurs coincés sous terre dont on était sans nouvelles jusqu'à 18 heures après le début de l’incendie. » — Une citation de Hervé Gaudreault, journaliste pour Radio-Canada

Un mois plus tard, une pièce d’équipement prend feu alors que Mines Gaspé vide les tunnels souterrains de la mine. Hervé Gaudreault fait alors le premier direct télévisé de l’histoire entre Montréal et la station de Matane.

Je pense qu’ils avaient fait entrer tous les techniciens de la station pour être bien sûr que tout le monde allait s’entraider et que ça allait fonctionner. Et ça a fonctionné , se souvient-il.

Le premier direct télévisé entre Montréal et la station de Matane en 1987. Photo : Radio-Canada

En août 1990, il couvre la crise d’Oka, un conflit territorial qui oppose des membres des communautés de Kanesatake et de Kahnawake aux forces de l'ordre québécoises et fédérales. Il est sur place lorsque les Forces armées canadiennes encerclent les Warriors.

Téléjournal, 1er septembre 1990

« Il y a eu des moments de grande tension la fin de semaine où l’armée est entrée en force dans la Pinède[à Oka]. Il aurait suffi qu’un coup de feu soit échappé d’une partie ou de l’autre, on le sentait, pour que ça tourne très mal. Fort heureusement, ce coup de feu là n’est pas venu. » — Une citation de Hervé Gaudreault, journaliste à Radio-Canada

Pendant sa dernière semaine à Oka, il dort une nuit sur deux. Il effectue trois quarts de travail de 36 heures : Il y avait de l’action presque autant la nuit que le jour, donc il fallait des gens pour veiller au grain.

En 1991, le journaliste quitte son poste de correspondant à Gaspé pour un autre poste de correspondant de Radio-Canada à Baie-Comeau. Un travail qui lui confère une grande autonomie et lui permet de tisser des liens forts avec ses caméramans au fil des années.

On développe une complicité formidable avec le ou la caméraman, camérawoman, qui forme la deuxième partie de l’équipe , relate M. Gaudreault.

Hervé Gaudreault en compagnie du caméraman Benoît Jobin. Photo : Radio-Canada / Zoé Bellehumeur

Ce dernier dit entre autres avoir tout appris du journalisme avec son premier caméraman, Guy Sévigny, avec qui il a travaillé pendant six ans à Gaspé. Il a ensuite fait équipe avec Danielle Paquette pendant neuf ans et Benoît Jobin pendant 15 ans à Baie-Comeau.

Le caméraman Guy Sévigny, avec qui Hervé Gaudreault a travaillé pendant ses six premières années à Radio-Canada, en tournage aux Îles-de-la-Madeleine. Photo : Radio-Canada / Hervé Gaudreault

Il est justement accompagné de sa caméraman Danielle Paquette, en 1998, lorsqu’il est dépêché sur les lieux d’un accident d’avion à Pointe-Lebel, qui s’est écrasé dans les secondes suivant son décollage. La tragédie avait fait sept morts.

L'avion d'Air Satellite après son écrasement à Pointe-Lebel (Archives). Photo : Radio-Canada

Si on veut parler de couverture émotive dans ma carrière, c’est fort probablement celle-là qui a été la plus difficile, confie-t-il. Je me souviens qu’il y a eu une enquête publique du coroner parce qu’il y a eu trois survivants à cet écrasement-là. Le témoignage d’un de ces survivants-là vous arrachait les larmes. Il y avait parmi les victimes une jeune fille de 19 ans de Colombier qui, une fois l’avion écrasé, était toujours consciente. Quand les deux passagers survivants et le pilote ont réussi à s’extirper des débris de l’appareil, elle appelait à l’aide. Un des survivants est allé à sa rencontre, mais elle était complètement coincée, pas moyen de la tirer de là et la marée montait. Imaginez l’image : le survivant racontait au coroner qu’il lui tenait la tête, parce qu’elle avait vraisemblablement des fractures à la colonne, qu’il lui a tenu la tête jusqu’à ce que la marée la submerge complètement et qu’elle meurt par noyade. Les circonstances de cet écrasement-là étaient difficiles.

Au-delà de la couverture de nombreux événements marquants, Hervé Gaudreault s'attarde également à produire des reportages de fond.

Le journaliste Hervé Gaudreault lors d'un reportage à Longue-Rive. Photo : Radio-Canada

Il est entre autres le journaliste derrière trois épisodes de Tout le monde en parlait, dont deux sur la Manic et la bataille du français à Hydro-Québec en 2011 et un sur la fermeture de Schefferville en 2013.

Hervé Gaudreault remporte aussi deux prix Judith-Jasmin de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ) dans la catégorie meilleure œuvre journalistique de l’année dans les médias locaux et régionaux.

Érosion des berges Photo : Radio-Canada

Il est récompensé en 2007 pour une série de reportages sur l’érosion des berges et en 2008 conjointement avec Carl Marchand pour des reportages sur un partenariat public-privé entre la municipalité de Franquelin et le Groupe Axor, en 2008. Tous ces reportages sont filmés et montés par le caméraman Benoît Jobin.

C’est une reconnaissance de ses pairs et je pense qu’il n’y a rien qui peut accoter ça comme reconnaissance professionnelle , affirme-t-il.

Si vous n’avez pas vu Hervé Gaudreault à l’antenne dans les dernières années, c’est qu’il a fini sa carrière comme responsable des affectations, où il a coordonné l’ensemble de la couverture journalistique de Radio-Canada dans l’Est-du-Québec.

Hervé Gaudreault avec la journaliste Zoé Bellehumeur à Baie-Comeau. Photo : Radio-Canada

Avant de prendre sa retraite, il a pris soin de transmettre son savoir à la nouvelle génération de journalistes.

Le plus grand conseil, ce serait de ne pas penser à soi : penser à son auditoire, à ses lecteurs, à ses téléspectateurs dans la façon de traiter l’information, explique-t-il. Les gens ont besoin d’être informés pour faire des choix éclairés dans notre société démocratique et moi, j’espère avoir été à la hauteur de ce que nos téléspectateurs, nos auditeurs, nos lecteurs méritent, c’est-à-dire, une information rigoureuse.