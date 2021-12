L’athlète paralympique Cindy Ouellet visite des adolescents à Rivière-du-Loup

Originaire de Rivière-du-Loup, Cindy Ouellet s'est retrouvée en fauteuil roulant à l'âge de 12 ans après un accident sportif.

Lors de son passage à l'hôpital, les médecins ont également découvert qu'elle souffrait d'un cancer.

Cindy Ouellet a ensuite subi de l'intimidation à son retour à l'école et a tenté de se suicider.

La jeune femme rappelle qu'elle a réussi à passer à travers ces épreuves et à devenir membre de l'équipe nationale de basketball en fauteuil roulant et qu'elle a participé à quatre Jeux paralympiques dans cette discipline.

Cindy Ouellet à Pyeongchang en 2018 Photo : Getty Images / Buda Mendes

Elle a également participé aux Jeux paralympiques d'hiver de Pyeongchang en ski paranordique.

Malgré ses succès sportifs, Cindy Ouellet a connu un épisode de dépression lors de la pandémie.

« Si on passe un moment difficile, c'est correct d'aller chercher de l'aide. Au début, c'était un peu un sujet tabou, mais il y a de grands athlètes qui en ont parlé pendant cette pandémie-là. » — Une citation de Cindy Ouellet, athlète paralympique

Devant les personnes qui assistent à ses conférences, elle tient à rappeler l'importance d'aller chercher de l'aide et de s'ouvrir à des personnes de confiance.

On n'a pas à avoir honte de ça et on en ressort encore plus fort et outillé. Donc, je pense que c'est vraiment important de passer ce message-là aux jeunes , soutient-elle.

Si vous avez besoin d'aide, ou l'un de vos proches, n'hésitez pas à appeler au 1 866 APPELLE (277-3553) Vous pouvez aussi obtenir des informations sur le site internet suicide.ca (Nouvelle fenêtre)

Une ambassadrice présente aux Jeux cet hiver

Elle souhaite être présente sur les sites de compétitions pendant la Finale des Jeux du Québec à Rivière-du-Loup.

Elle souhaite en profiter pour rencontrer et discuter avec les jeunes.

Son cousin, le gardien de but Zachary Émond agira également à titre d'ambassadeur tout comme la boxeuse Leila Beaudoin et le patineur de vitesse Alexis Marceau.

Cindy Ouellet a pris part aux Jeux paralympiques de Tokyo en 2021 avec l'équipe canadienne de basketball féminin. (Archives) Photo : Getty Images / Carmen Mandato

Cindy Ouellet voit ces Jeux du Québec comme un cadeau pour les jeunes qui pourront performer dans une compétition d'envergure.

Je trouve ça tellement beau de juste revenir chez moi, [de] voir ma famille s'impliquer, mais c'est surtout les jeunes [que je trouve beaux à voir aller] , ajoute-t-elle.

« Je veux vraiment les voir quand ils vont avoir leur médaille au cou ou juste performer. C'est à cet âge-là que commence le sport. » — Une citation de Cindy Ouellet, athlète paralympique et ambassadrice de la Finale des Jeux du Québec à Rivière-du-Loup

Même si elle a déjà annoncé que les Jeux olympiques de Paris seront probablement ses derniers en tant qu'athlète, elle souhaite continuer à donner des conférences aux jeunes et aux moins jeunes.

Cindy Ouellet indique qu'elle continuera à offrir des conférences après qu'elle ait pris sa retraite comme athlète. Photo : Radio-Canada / Patrick Bergeron

Cindy Ouellet est aussi porte-parole de l'organisme québécois Sport'Aide qui a pour mission d’assurer le maintien d'un environnement sportif sain, sécuritaire et harmonieux pour les jeunes sportifs du Québec et de fournir de l'accompagnement aux sportifs.

D'après un reportage de Patrick Bergeron