Un cas probable du variant Omicron lié à trois établissements scolaires de Saskatoon

Le personnel, les parents et les gardiens des écoles Silverwood Heights, Caswell et Vincent Massey ont été avisés mercredi par une lettre de la Autorité de la santé de la Saskatchewan SHA , dont Canadian Broadcasting Corporation CBC a obtenu copie, de la présence d'une personne infectée à la COVID-19, possiblement par le variant Omicron.

Le médecin hygiéniste de la Autorité de la santé de la Saskatchewan SHA , le Dr Simon Kapaj, y indique que la santé publique entreprendra le traçage des contacts de cette personne à la maison, dans les cercles sociaux qu'elle fréquente et parmi les gens qui interagissent avec elle lors d’activités extracurriculaires, comme des co-équipiers et des entraîneurs.

La Autorité de la santé de la Saskatchewan SHA demande à quiconque éprouve des symptômes de se placer en isolement et de chercher à réaliser des tests test d'amplification en chaîne par polymérase PCR le plus rapidement possible.

Selon les experts, ce variant est plus transmissible que les autres.

La porte-parole de la Division scolaire des écoles publiques de Saskatoon, Veronica Baker, a indiqué dans un courriel que la personne concernée n’avait eu de contact avec les étudiants d'aucune des trois écoles. Elle n’a cependant pas dévoilé le rôle de cette personne au sein des établissements.

Les trois écoles poursuivent leurs activités comme d’habitude [en date de jeudi]. Notre division scolaire continue de travailler avec les responsables locaux de la santé publique et adaptera son calendrier en conséquence , a-t-elle ajouté.

Jusqu’à maintenant, la Saskatchewan a signalé cinq cas du variant Omicron. Aucun nouveau cas du variant n’a été recensé en province ce mercredi. L’on ignore si le cas en question a été comptabilisé par la Santé publique dans ses statistiques quotidiennes.

CBC a tenté de rejoindre la Division scolaire, ainsi que la Autorité de la santé de la Saskatchewan SHA , pour recueillir des commentaires, mais n’a reçu aucune réponse au moment de la publication de cet article.

Avec les informations de Dayne Patterson