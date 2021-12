Une juge autorise une mère divorcée à faire vacciner ses enfants contre la COVID-19

Les parents, qui partagent la garde de leurs deux enfants, ont des opinions opposées au sujet de la vaccination et ont essayé pendant des mois de s'entendre sur la question, mais sans succès.

Pendant cette période, les enfants ont été exposés à de fausses informations sur les vaccins et à des documents sur les vaccins inadaptés à leur âge. Cela a provoqué du stress et de l'anxiété chez les enfants , peut-on lire dans la décision rendue par la juge Johnna Kubik.

Selon elle, la mère voulait que ses deux enfants, âgés de 12 et 10 ans, soient vaccinés pour les empêcher de contracter la COVID-19, pour leur permettre de reprendre des activités plus régulières en toute sécurité et pour leur enseigner la responsabilité sociale et communautaire .

De son côté, le père craignait que le risque lié au vaccin l'emporte sur ceux d'une éventuelle maladie causée par le virus.

Il souhaitait que leur vaccination soit retardée jusqu’à ce qu'il existe des preuves supplémentaires concernant la sécurité du vaccin . Il a également suggéré que les enfants subissent un test de dépistage d'anticorps contre la COVID-19.

L'intérêt supérieur des enfants

La juge Johnna Kubik s'est rangée du côté de la mère et affirme avoir pris sa décision en fonction de l' intérêt supérieur des enfants , des autorisations réglementaires sur le vaccin et des recommandations des responsables de la santé publique.

Vous savez, je me sens bien à ce sujet , dit Kurt Schlachter, l'avocat de la mère. Je pense que c'est la bonne décision, quelle que soit la position de chacun sur la question.

Selon lui, c'est une bonne chose que le choix ait été fait en fonction de l’intérêt supérieur des enfants, et la décision aidera les parents qui se retrouveront dans une telle situation.

La professeure agrégée à la faculté de droit et à l'école de médecine Cumming, de l'Université de Calgary, Lorian Hardcastle ne s'attend pas à ce que cette décision soit infirmée.

La décision est conforme à la jurisprudence des autres provinces , dit-elle. Elle est conforme à la jurisprudence en matière de vaccinations antérieures.

Le père a 30 jours pour faire appel de cette décision, mentionne le document.