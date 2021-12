Environ 400 événements problématiques reprochés au Dagobert

La date de l’audience n’a pas encore été fixée. Or, un avis daté du 23 novembre dernier informe les propriétaires du Dabogert qu’ils s’exposent à une série de sanctions, allant de l’obligation d’apporter des correctifs à la suspension ou la révocation de leur permis de bar.

Dans une annexe totalisant près de 40 pages, la Régie des alcools, des courses et des jeux RACJ détaille chacun des quelque 400 événements problématiques reprochés au Dagobert. Tous sont survenus entre 2017 et 2020, soit avant le début de la pandémie.

Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ), qui a monté ce dossier avant de le transmettre à la Régie des alcools, des courses et des jeux RACJ , a décliné la demande d’entrevue de Radio-Canada.

Or, à la lecture du dossier, il appert que le Service de police de la Ville de Québec SPVQ et les services ambulanciers sont intervenus à répétition au Dagobert au cours des dernières années pour des raisons aussi nombreuses que variées.

Clients intoxiqués ou agressifs, possible agression sexuelle, possession de crack, consommation de cocaïne, bagarres, violence envers les portiers : la liste des reproches est longue, mais l'un des copropriétaires du Dagobert estime que c’est exagéré .

On va les contester. On croit qu’on n’est pas dans le tort. C’est certain qu’on n’accepte pas ce qu’ils nous reprochent , affirme Jean-Frédéric Laberge.

« C’est 400 événements sur quelques années et on n’en a pas eu connaissance avant d’en avoir 400! » — Une citation de Jean-Frédéric Laberge, copropriétaire du bar Le Dagobert

Le Dagobert devra se présenter devant le Tribunal de la RACJ à une date qui n'est pas encore déterminée. Photo : Radio-Canada / Eric Careau

Ce n’est pas la première fois que le Dagobert est visé par de telles allégations. En 2014, le permis du bar avait été suspendu pendant 24 jours pour des faits semblables.

L’établissement s’était alors engagé à respecter une série de conditions à sa réouverture, mais la Régie des alcools, des courses et des jeux RACJ juge aujourd’hui que le bar a échoué à tenir parole, notamment au sujet de la consommation excessive d’alcool et la violence en ses murs, ce que conteste aussi M. Laberge.

Un fourre-tout

Concernant la présence de mineurs dans son bar, M. Laberge indique que ses portiers demandent toujours deux pièces d’identité aux clients. Malheureusement, ce système n’est pas infaillible, admet-il.

Les jeunes aujourd’hui, s’ils veulent entrer quelque part, ils peuvent se faire faire des fausses cartes. On est en 2021 [...] Des fois, même les policiers ont de la misère à détecter si les cartes sont vraies ou fausses!

Selon lui, certains faits qui lui sont reprochés par la Régie des alcools, des courses et des jeux RACJ ne peuvent simplement pas être attribués à son établissement. Il soutient que certains événements survenus en pleine rue, pendant le Festival d’été de Québec par exemple, n’ont rien à voir avec son bar.

« Ils ont mis ça dans un fourre-tout. Nous, c’est certain qu’on va se défendre là-dessus. » — Une citation de Jean-Frédéric Laberge, copropriétaire du bar Le Dagobert

La RACJ reproche aussi au Dagobert d’avoir embauché des gardiens de sécurité sans permis, ce que nie M. Laberge. Ce n’était pas de vrais agents de sécurité. C’était du personnel d’accueil qu’on mettait , se défend-il.

Trop de descentes policières

M. Laberge soutient que le rythme des interventions policières dans son établissement est incessant. Il évalue à environ une centaine le nombre de descentes faites par le Service de police de la Ville de Québec SPVQ chaque année au Dagobert.

Un moment donné, ça devient intimidant pour la clientèle. Venir au Dagobert quand tu as 18 ou 19 ans, que tu te fais mettre la lampe de poche dans les yeux, que tu te fais demander des pièces d'identité par les policiers, ce n’est pas le fun. C’est de même tous les soirs.

« L’escouade de nuit [du SPVQ] est trop intense. » — Une citation de Jean-Frédéric Laberge, copropriétaire du bar Le Dagobert

Cette escouade à laquelle il fait référence est en fait le GRIPP, l’unité du Service de police de la Ville de Québec SPVQ qui a un mandat de surveillance des bars et des restaurants.

Il s’agit de la même unité qui a été secouée, ces dernières semaines, par la publication de diverses vidéos concernant des interventions policières musclées ayant mené au déclenchement de deux enquêtes en déontologie et deux autres par le Bureau des enquêtes indépendantes.

Depuis plusieurs années, ils nous disent tout le temps qu’ils viennent [au Dagobert] parce qu’ils veulent vérifier s’il y a des personnes sous mandat, mais on ne les voit jamais repartir avec quelqu’un sous mandat , affirme M. Laberge.

Interrogé à savoir si son établissement est fréquenté par des personnes recherchées par la police pour des raisons criminelles, M. Laberge dit ne pas avoir les moyens de le savoir.

On n’est pas spécialisés dans la reconnaissance d'une personne qui est un vendeur de drogues ou qui a commis des crimes [...] Cette personne-là peut aller aux Remparts de Québec aussi ou n’importe quel restaurant de Québec et les personnes ne vont pas la reconnaître non plus! , dit-il.