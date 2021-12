Une fuite de diesel contamine l’eau potable de Labrecque

Le nettoyage des systèmes, le remplacement d’équipements défectueux et l’achat d’eau découlant de cette contamination coûteront environ 20 000 $ à la municipalité de 1300 habitants.

La santé publique a statué que l’eau provenant du réseau municipal ne peut être bue. De plus, elle ne peut être utilisée pour laver ou cuisiner des aliments ni pour se brosser les dents. En outre, faire bouillir l'eau ne permet pas, dans ce cas-ci, de la consommer.

Plus de 7000 litres d’eau achetés

Les 800 citoyens qui dépendent du réseau municipal de distribution d’eau potable peuvent obtenir de l'eau embouteillée à l’hôtel de ville. Jusqu’à présent, plus de 7000 litres d’eau ont été achetés par la Municipalité. Cela représente une somme de près de 5000 $.

Jusqu’à présent, plus de 7000 litres d’eau ont été achetés par la Municipalité. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Brisson

Malgré cette consigne, la direction générale de Labrecque se fait rassurante quant au risque de contamination.

Les chances sont minimes qu'il y ait eu des hydrocarbures dans le réseau, étant donné que l'eau est pompée en profondeur dans les bassins et que les hydrocarbures flottent dans le bassin. Les chances sont minimes, sauf que nous, on ne pouvait pas prendre de chance à ce niveau-là , expose Tommy Larouche.

Une panne d'électricité en cause

Une panne d'électricité survenue, il y a quelques jours, à Labrecque a nécessité l’utilisation d’un système auxiliaire à la station de pompage de la Municipalité. Les employés municipaux ont découvert, dimanche, une fuite provenant d’un moteur diesel dudit système. Le carburant aurait ensuite fait son chemin du moteur jusqu’à un des bassins d’eau de la station de pompage. Le diesel aurait ainsi traversé l’épais plancher de béton en s’infiltrant dans les ancrages du moteur. Les employés municipaux ont constaté, mardi, que le diesel avait bel et bien atteint les réservoirs d'eau situés un étage sous le système auxiliaire.

Une fuite d’un moteur diesel serait à l’origine du déversement. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Brisson

La première chose qu'on a faite, c'est qu'on a appelé le ministère de l'Environnement [et de la Lutte contre les changements climatiques] pour qu'il nous envoie une personne dans notre démarche, dans notre protocole. On a aussi fait venir une compagnie pour pomper le diesel répandu. On a baissé les bassins le plus bas possible pour pomper , explique M. Larouche.

Le déversement pourrait coûter plus de 20 000 $ à la Municipalité. Photo : Radio-Canada

En ce moment, l’eau distribuée par la Municipalité provient de ses puits. Le contenu des bassins de la station de pompage n’est pas utilisé.

Un nettoyage des réservoirs d’eau de la Municipalité est en cours avec la collaboration du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.

Par ailleurs, des échantillons d’eau ont été prélevés, mercredi, dans quelques résidences de Labrecque. Les résultats d’analyse de l’eau sont attendus au cours des prochains jours. Ceux-ci confirmeront si l’eau provenant du système municipal peut de nouveau être consommée. C’est à ce moment que l’interdiction de consommer l’eau provenant du système de distribution d’eau potable sera levée.