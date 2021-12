Les débris, une conséquence encombrante des inondations en Colombie-Britannique

Les inondations exceptionnelles du mois de novembre en Colombie-Britannique laissent derrière elles une grande quantité de débris et d'autres gros déchets dont les villes et leurs habitants sinistrés ont du mal à se débarrasser.

L'eau qui a envahi une multitude de bâtiments a balayé des objets rendus inutilisables dans plusieurs municipalités, en particulier dans le sud-ouest de la province : des morceaux de gypse, des panneaux d'isolant, des matelas, des meubles, des appareils électroménagers, des réservoirs d'hydrocarbures et des automobiles, par exemple.

« Une quantité monumentale de débris » à Abbotsford

Les débris et d'autres gros déchets laissés par la décrue des eaux sont parfois difficiles à évacuer, comme ici à Abbotsford. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms / CBC

Certains des objets destinés aux rebuts ont déjà été retirés par des groupes de bénévoles, comme l’équipe féminine de basketball de la vallée du Fraser qui a aidé Lia Bergen, une résidente de Sumas Prairie, à Abbotsford, à se débarrasser de certains de ses débris encombrants.

Dans la grange, nous avons un tracteur et trois tondeuses à gazon; je ne sais pas exactement comment nous allons nous en débarrasser , confie-t-elle.

Le maire d'Abbotsford, Henry Braun, affirme qu'un second poste de disposition des déchets est sur le point d'ouvrir afin de recevoir les montagnes d'objets endommagés par les graves inondations.

« Il y a juste une quantité monumentale de débris que nous devons ramasser et éliminer pour que les gens retournent dans leurs maisons, leurs entreprises ou leurs granges. » — Une citation de Henry Braun , maire d'Abbotsford

Les autorités doivent aussi enlever les tonnes de débris tombés dans les fossés, car la saison des pluies n'est pas terminée dans le sud de la Colombie-Britannique.

Les plaines Sumas et Matsqui d'Abbotsford sont les terres les plus productives par hectare au Canada, dit Henry Braun. Environ 50 % des produits laitiers et de la volaille consommés par les Britanno-Colombiens proviennent de la région, où les travaux de restauration pourraient durer des années, ajoute-t-il.

La collecte des déchets a aussi débuté à Merritt et à Princeton

La ville de Merritt est une des principales victimes des inondations qui ont ravagé la province. Photo : Radio-Canada / Maggie MacPherson

Greg Lowis, agent d'information au centre des opérations d'urgence de Merritt, explique que les débris doivent être triés en quatre catégories, avant l'enfouissement, afin de respecter les règlements sur le plan environnemental.

Une attention particulière est notamment accordée aux déchets pouvant contenir de l'amiante. Il y a évidemment des craintes au sujet de la contamination et de la sécurité. Nous effectuons donc des tests sur l'argile et le sol pour voir s'il est sécuritaire ou non de les éliminer dans notre [dépotoir] à Lower Nicola , dit Greg Lowis.

Le maire de Princeton, Spencer Coyne, dit que des maisons de sa municipalité de 3000 habitants ont été inondées par 2 mètres d'eau, ce qui crée encore plus de déchets.

Le maire espère que les petites localités ne seront pas oubliées dans la distribution des 5 milliards de dollars promis par le gouvernement du Canada, ajoutant que sa ville pense débourser près de 2 millions de dollars puisés dans ses propres caisses.

Dans un communiqué, le ministère de l'Environnement de la province explique que les travaux de récupération et de gestion des débris impliqueront des entrepreneurs, des organisations non gouvernementales et un contingent spécialisé du service de lutte contre les incendies BC Wildfire.

Avec les informations de Camille Bains, La Presse canadienne