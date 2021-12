COVID-19: le Bas-Saint-Laurent enregistre sa plus forte hausse de cas depuis le printemps

La contamination est loin de s'essouffler : 24 nouveaux cas de COVID-19 s'ajoutent au bilan quotidien du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent jeudi.

Il s'agit de la hausse la plus importante enregistrée depuis le 22 mai 2021. À cette date, la région enregistrait 29 nouvelles infections.

C'est la Municipalité régionale de comté MRC de Rimouski-Neigette qui est la plus touchée avec 10 cas enregistrés au cours de 24 dernières heures. Elle est suivie par les Municipalité régionale de comté MRC de La Mitis et de La Matapédia, qui en comptent respectivement cinq chacune.

Cas de COVID-19 au Bas-Saint-Laurent Cas de COVID-19 au Bas-Saint-Laurent MRC Cas par MRC Kamouraska 749 (+1) Rivière-du-Loup 1389 (+1) Témiscouata 432 (-1) Les Basques 224 Rimouski-Neigette 1029 (+10) La Mitis 231 (+5) La Matanie 303 (+2) La Matapédia 438 (+5) Indéterminés 0

Il y a donc 141 cas considérés comme actifs au Bas-Saint-Laurent.

La région compte toutefois une hospitalisation de moins, pour un total de deux. L'une de ces deux personnes se trouve aux soins intensifs.

Des travailleurs de la santé infectés

Selon la direction du Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS du Bas-Saint-Laurent, neuf travailleurs de la santé sont atteints de la COVID-19. Au total, 38 membres du personnel ont été retirés de leur milieu de travail de manière préventive.

La direction du Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS indique qu'aucun délestage n'est en ce moment effectué dans les établissements de la région.

Au Québec, le nombre d'employés atteints augmente de manière importante. À la mi-juillet, 2600 employés étaient absents en raison de facteurs liés à la COVID-19. Cinq mois plus tard, ils sont plus plus de 3600 travailleurs absents en raison de la propagation du virus.

La contamination se poursuit au Québec

Le Bas-Saint-Laurent ne fait pas figure d'exception puisque le Québec rapporte 2736 nouveaux cas et 5 décès supplémentaires. D'ailleurs, le premier ministre François Legault a convoqué une conférence de presse à 18 h 00 jeudi, ce qui est plutôt exceptionnel comme créneau.

Plus tôt cette semaine, Ottawa a imploré les Canadiens d'éviter les voyages non essentiels pour contrer la propagation du variant Omicron.