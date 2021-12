Vague d’annulations dans les hôtels de la région de Québec

De nombreuses annulations de séjour ont été enregistrées au cours des derniers jours dans la chaîne des Hôtels Jaro, un des joueurs importants de la région avec environ 1200 chambres réparties dans sept établissements.



Dans les deux derniers jours essentiellement, on a vu quelques annulations au niveau surtout des partys de Noël, qui devaient se passer dans la ou les prochaines semaines , raconte la directrice Marketing des Hôtels Javo, Véronique Saras.

Même son de cloche du côté de l’hôtel le Priori, où seulement 30 minutes après l'annonce de la recommandation d’Ottawa d’éviter tous les voyages non essentiels à l’étranger, les appels pour annuler les séjours ont commencé.

Nous, l’effet est pas mal instantané, dès qu'il y a une grosse annonce gouvernementale, qu'elle soit provinciale ou fédérale , explique Erwan Franchet, le directeur général de l'hôtel situé dans le quartier Petit Champlain.



Et la tendance semble généralisée.

Effectivement, on a des annulations , indique Marjolaine De Sa en entrevue à l’émission Première Heure.

Découragement

Si la directrice de l’Association hôtelière de la région de Québec ne peut pas donner de chiffre précis sur les annulations, elle est sans équivoque.

Il y a un grand vent de découragement, je dois le dire , confie-t-elle.

Outre cet abattement, Mme De Sa estime que ses membres ont énormément de questionnements .

Elle rappelle que plusieurs acteurs de l’industrie hôtelière ont modifié leur offre au cours des derniers mois afin d’attirer plus de clients. Certains ont notamment préparé une programmation d’activités des Fêtes.

On ne sait pas si certaines [activités] devront fermer [sic] comme on a déjà vécu. On ne le souhaite vraiment pas , indique Mme De Sa.

Inquiétudes quant au futur

À l’Auberge Saint-Antoine, dans le Vieux-Québec, la direction n’a pas observé d’annulation massive de réservations.

Il reste que la situation ne s’annonce pas rose pour les prochains mois, surtout avec ce que l’on peut observer en Europe, croit le directeur de l’établissement.

Ça va freiner l'engouement ou la reprise qu’on voyait dans les derniers mois , explique Guy Lombard.

L’établissement profite d’ailleurs d’un bon taux d’occupation pour le mois de décembre. C’est plutôt la suite que M. Lombard appréhende.

Chaque décision concernant la mobilité entre les provinces ou à l’international, c’est ça qui va nous affecter le plus , précise-t-il.

Vue sur le Vieux-Québec et le Château Frontenac en automne. Photo : Radio-Canada / Carl Boivin

Encourager le commerce local

En mêlée de presse jeudi, le maire de Québec, Bruno Marchand, a exhorté les citoyens de la ville à encourager les commerces locaux pendant cette période difficile.

Que ce soit les hôteliers, les restaurateurs et les commerces de détail, M. Marchand demande aux résidents de Québec une considération prioritaire envers les entreprises locales pour lesquelles il se dit extrêmement préoccupé.

Pourquoi pas aller visiter notre ville? La ville est belle [...]. Payez-vous la traite dans un hôtel de chez nous, amenez votre bulle familiale , a suggéré le maire.

Il ajoute aussi que les citoyens peuvent en profiter pour commander dans un restaurant de leur quartier, puisque ces établissements font aussi face à une vague d’annulations.

Bruno Marchand, maire de Québec Photo : Radio-Canada

Aide gouvernementale

Dans le contexte, Mme De Sa espère que le gouvernement continuera de soutenir financièrement les industries les plus affectées par la pandémie, comme celle de l'hôtellerie.

Elle voudrait notamment que la subvention salariale du fédéral soit prolongée.

On souhaite vraiment que le fameux projet de loi C-2 passe. [...] Ça peut nous aider énormément jusqu’au mois de mai , soutient Mme De Sa.

Jeudi, 167 nouveaux cas de COVID-19 ont été enregistrés dans Capitale-Nationale et 288 cas supplémentaires dans Chaudière-Appalaches. Les hospitalisations liées à la maladie restent stables dans les deux régions.

Avec les informations de Marie-Pier Mercier