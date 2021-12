Ubisoft Toronto annonce une nouvelle version de Splinter Cell

La promesse d’Ubisoft : un jeu qui plaira aux fans du titre original, mais aussi aux joueurs et joueuses plus modernes grâce aux possibilités offertes par les consoles de nouvelle génération PlayStation 5 et Xbox Series.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

On ne peut toutefois pas jouer à ce titre en monde ouvert. Le développeur mise plutôt sur des niveaux linéaires où les personnes qui manipulent la manette effectuent des choix tous les centimètres carrés , selon Ubisoft. Le design visuel du jeu sera aussi actualisé, de même que plusieurs éléments de conception.

Splinter Cell a marqué l’histoire d’Ubisoft au début du millénaire dans un contexte où l'entreprise était surtout connue pour son personnage de Rayman, qui évolue dans un monde coloré et léger. Il s’agissait du premier jeu plus sombre et violent du géant français, selon une vidéo publiée par l’équipe qui travaille à la refonte du jeu. C’est par ailleurs Ubisoft Toronto qui a signé Blacklist, le dernier chapitre de la série en 2013, avant de se lancer dans des titres tels que Far Cry 5 et 6, ainsi que Watch Dogs: Legion.

Les fans de Splinter Cell devront toutefois prendre leur mal en patience, car Ubisoft n’a pas dévoilé son échéancier pour la sortie du titre. Dans la vidéo annonçant le jeu, un producteur précise que l’équipe en est encore aux balbutiements pour ce qui est du développement.