La Saskatchewan élargit l’accès à la dose de rappel aux 18 ans et plus

Le premier ministre Scott Moe annonce l’élargissement de la troisième dose de vaccin à toutes les personnes de 18 ans et plus ayant reçu leur deuxième dose il y a au moins trois mois.

Cette nouvelle mesure entrera en vigueur dès le 20 décembre 2021. La province rappelle que les vaccins sont accessibles dans des cliniques et des pharmacies  (Nouvelle fenêtre) participantes de la Saskatchewan.

Le gouvernement souhaite prendre les devants en raison de la propagation accélérée du variant Omicron au Canada.

Le premier ministre ajoute que nous devons considérer que cette propagation se produit aussi dans notre province .

« Le moment est venu pour la nation de se rassembler. Avec le variant Omicron, nous avons à nouveau un défi à relever. » — Une citation de Scott Moe, premier ministre de la Saskatchewan

Selon le gouvernement, la vaccination reste le meilleur outil pour freiner la transmission du virus, et surtout du variant Omicron.

La province invite tous les résidents admissibles à la vaccination à prendre rendez-vous. Elle interpelle également ceux qui ont déjà leurs deux premières doses à obtenir leur dose de rappel.

Jusqu’ici, la dose de rappel n’était disponible que pour les personnes de 50 ans et plus et celles de plus de 18 ans résidant dans l’extrême nord, ou dans des communautés des Premières Nations. Le personnel de santé avait aussi accès à cette troisième dose de vaccin.

À l’heure actuelle, le taux d’utilisation des doses de rappel pour les résidents admissibles est de 38 %. Cela correspond à 159 649 doses de rappel administrées jusqu’à maintenant.

Par ailleurs, des membres de la population admissibles à la vaccination, 88 % ont reçu leur première dose de vaccin et 83 % sont entièrement vaccinés.

Approvisionnement de tests rapides

Le gouvernement demande à tous les résidents de récupérer des trousses de tests rapides pour en avoir à la maison et en utiliser au besoin.

Il invite à faire un test avant de visiter la famille et les amis, et d’en faire également après avoir fréquenté un endroit achalandé.

Selon les données de la province, plus de huit millions de trousses de tests rapides ont été distribuées jusqu’ici et quatre millions de trousses supplémentaires sont présentement en circulation.

Réaction de l’opposition

Le chef de l’opposition officielle, Ryan Meili, dit que l'élargissement des doses de rappel est une bonne chose .

« L’accès à la dose de rappel est essentiel. Nous sommes heureux que le gouvernement ait présenté un plan à cet effet. » — Une citation de Ryan Meili, chef de l’opposition officielle

Ryan Meili souligne toutefois qu’il faut en faire plus pour freiner la transmission du virus. Il se dit toujours inquiet que la province n’ait pas présenté de plan pour cette période de rassemblements.

Le chef de l’opposition ajoute que le gouvernement doit déposer un plan clair sur ce qu’il fera si la province atteint un certain nombre des cas quotidiens et une certaine quantité d’hospitalisations.

Citant le Dr Cory Neudorf, Ryan Meili explique que les hôpitaux de la province n’ont pas les moyens de faire face à une sérieuse cinquième vague, alors que le système de santé peine à se relever de la vague précédente.