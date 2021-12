Émile Proulx-Cloutier en tournée avec son spectacle solo À mains nues

L’acteur et auteur-compositeur-interprète Émile Proulx-Cloutier est en tournée jusqu’au mois d’avril pour présenter son dernier spectacle solo, À mains nues, un peu partout au Québec. Cette fois-ci, au lieu de bâtir un spectacle à partir d’un nouvel album, il a inversé le processus. Ses nouvelles pièces connaîtront une première vie sur scène avant d’être endisquées.

Seul sur scène avec son piano, l’artiste propose des chants, des contes et des slams, en revisitant notamment le répertoire de ses albums Marée haute et Aimer les monstres, en plus d’offrir des chansons inédites au public. Ces pièces se retrouveront sur un album ultérieurement.

Je me suis dit, cette fois-ci, pourquoi ne pas inverser la méthode habituelle , expliquait-il en novembre en entrevue à l’émission Bon pied, bonne heure!

J’avais envie de travailler fort les chansons, de les peaufiner, de travailler leur enrobage et leur présentation pour que ça marche sur scène. Ce n’est pas du rodage, je ne vais pas essayer de convaincre le monde avec ça. J’ai choisi des chansons qui allaient rendre le spectacle meilleur.

Une mise en scène ambitieuse

Émile Proulx-Cloutier affirme également que cette nouvelle création solo est le spectacle le plus visuellement soigné qu’il ait présenté. C’est ma mise en scène la plus ambitieuse. Je n’ai jamais autant travaillé l’aspect visuel d’un spectacle et je n’ai jamais pris autant de risques sur le plan créatif , expliquait-il le mois dernier au micro d’Éric Barrette, à l’émission Info-réveil.

À mains nues, pour moi ça évoque, oui, quelque chose de dépouillé et de simple. Mais en même temps, quand on parle d’un combat à mains nues, ce sont les combats qui font le plus mal. Pour moi, il y a quelque chose qui relève de la vulnérabilité, mais il y a aussi quelque chose de combatif.

Le dernier album d’Émile Proulx-Cloutier, Marée haute, a été lancé en 2017. Le musicien et conteur montera sur la scène du Cabaret BMO de Sainte-Thérèse jeudi soir. D’ici le 30 avril, il visitera une dizaine de villes québécoises, notamment Montréal (Gesù), du 17 au 19 mars, ainsi que Québec (Grand Théâtre), les 30 et 31 mars.