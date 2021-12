Meurtre de Thomas Cameron : la jeune fille retrouvera sa liberté sous conditions

La jeune femme, qui complétera, en janvier 2022, 12 mois de garde en milieu ouvert, est revenue devant le tribunal, jeudi, pour l’imposition des conditions pour les trois derniers mois de sa peine.

Cette dernière, qui a aujourd'hui 18 ans, était adolescente lorsqu’elle a plaidé coupable à l’automne 2020 d'homicide involontaire coupable de Thomas Cameron. Les faits s'étaient produits au parc Adrien-Cambron, dans l’arrondissement de Fleurimont, en août 2019.

La juge Catherine Brousseau de la Chambre de la jeunesse lui avait alors imposé 30 mois de placement. Au moment de la sentence, elle en avait déjà passé 15 mois en garde fermée dans un centre jeunesse.

Un cheminement positif

Au cours de la dernière année, la jeune femme a effectué un cheminement qualifié de positif par toutes les parties, y compris la mère de Thomas Cameron qui assistait à cette procédure au palais de justice de Sherbrooke.

Bientôt tu pourras retrouver tes proches. Sois consciente que tu as une bonne famille. Tu as fait un mauvais choix en choisissant mal tes amis , a exprimé Karine Cameron.

« Je suis consciente que tu as beaucoup cheminé. Tu ne pouvais pas empêcher ce qui s’est passé. Je ne t’en veux pas du tout. » — Une citation de Karine Cameron, mère de Thomas Cameron

Accompagnée de ses parents au tribunal, la jeune femme a écouté attentivement la lettre lue par la mère de Thomas Cameron.

Sois fière du cheminement que tu as accompli. C'est une belle preuve de ta volonté à devenir une belle personne. Je te souhaite du bon. Continue à cheminer. Thomas sera là pour toi. Il ne t'en veut pas , a-t-elle mentionné.

Karine Cameron a affirmé qu'elle n'en voulait pas à la jeune fille. Photo : Radio-Canada / John Naïs

Plusieurs conditions à respecter

Le procureur aux poursuites criminelles et pénales Benoit Morier et l’avocate de la défense Karine Poliquin se sont entendus sur des conditions pour les trois prochains mois avec les procureurs du directeur provincial de la protection de la jeunesse.

C'est une requête qui vient du directeur provincial pour fixer les conditions de sa surveillance. C’est une suggestion pour qu'elle puisse reprendre sa liberté. Il y a un bon cheminement chez l’adolescente. Elle a travaillé sur elle-même. Il y a eu une introspection.­ On l’a vu évoluer de façon positive , explique Me Benoit Morier.

Pour les trois mois qu’il reste à écouler à sa peine, la jeune femme devra entre autres respecter un couvre-feu de 22 h à 7 h, continuer à fréquenter l’école ou conserver un emploi, poursuivre son suivi psychologique, ne pas consommer de drogue ou d’alcool et ne pas communiquer avec l’autre accusé ou les témoins impliqués dans les événements du 3 août 2019.

La jeune femme s’est adressée à la juge Catherine Brousseau de la Chambre de la jeunesse.

Je voulais juste dire que je suis fière de moi. Je reconnais que j’avais besoin d’aide. Je suis fière d’où je suis aujourd’hui , a-t-elle mentionné.

C’est un processus qui ne sera jamais terminé. Tu as fait beaucoup d’efforts. Tu resteras avec une certaine forme de fragilité et des influences. Il faut se sauver soi-même avant de vouloir sauver le monde. On se laisse influencer souvent par manque d’estime de soi. Continue de faire les bons choix , a exprimé la juge Rousseau.

Une enseignante et l’employeur de la jeune femme ont déposé des lettres d’appui pour prouver son cheminement positif au tribunal.

Il signale que le système de justice pénale pour adolescente est basé sur la réhabilitation.