Hausse des appels à l’aide en santé mentale en Nouvelle-Écosse

Une enquête de la CBC révèle que le nombre de personnes qui appellent la ligne téléphonique d’aide provinciale lors d'une crise en santé mentale a augmenté de près de 30 % depuis le début de la pandémie.

La même augmentation est notable du côté des urgences de la Nouvelle-Écosse en ce qui concerne les visites pour des cas liés à des problèmes de santé mentale.

Cette hausse est d'autant plus inquiétante, en raison du manque de ressources.

Il y a des postes vacants de psychiatre à combler et les établissements qui offrent des places pour soins psychiatriques n’ont plus vraiment de lits disponibles depuis le début de 2020.

À 33 ans, Janis Keirstead a dû attendre deux ans pour obtenir un rendez-vous avec un psychiatre. Elle croit que les Néo-Écossais méritent mieux. Photo : (Robert Short/CBC )

Janis Keirstead est bien au courant du problème. La jeune femme de 33 ans est consumée par l'idée de mettre fin à ses jours. Mais même en sachant qu'elle a besoin d'aide, elle ne sait pas trop vers qui se tourner.

Je ne veux pas aller à l'hôpital et être déçu parce que j'ai l'impression que c'est mon dernier recours , dit-elle. Et qu’est-ce que je vais faire si mon dernier recours me laisse tomber?

C’est le genre de désespoir qui peut mener a plus de crises en santé mentale.

La hausse des appels à l'aide liée aux problèmes de santé mentale en Nouvelle-Écosse force les policiers à intervenir plus souvent lors de crise. Photo : (Robert Short/CBC )

Certains policiers de la Nouvelle-Écosse ont observé une importante hausse des appels.

Le service de police régional du Cap-Breton a connu une augmentation significative des appels en matière de santé mentale, avec 833 en 2019 et 1261 en 2020. Une augmentation de 51 %.

Dans les villes de New Glasgow et de Trenton, les appels en cas de crise de santé mentale ont aussi presque doublé en 2020.

Le chef adjoint de la police régionale de New Glasgow, Ryan Leil dit que l’augmentation des cas plus complexes a été difficile.

« Nous ne sommes pas des experts en santé mentale. » — Une citation de Ryan Leil, chef adjoint de la police régionale de New Glasgow

Nous avons besoin de soutien en particulier pour répondre aux crises dans la zone nord, car nous ne pouvons pas aborder cette situation seuls , explique Ryan Leil.

Ryan Leil partage les difficultés liées aux appels concernant des crises en santé mentale parfois complexes. Photo : (Robert Short/CBC )

La police régionale de New Glasgow a récemment reçu une formation pour ses équipes d’intervention qui met l'accent sur les patrouilleurs.

L'objectif est d'établir une norme d'excellence pour les interventions auprès des personnes qui souffrent de problèmes de santé mentale.

Le médecin, Andrew Harris, est directeur médical principal pour la santé mentale et la toxicomanie de Santé Nouvelle-Écosse. Il dit que ce genre de programme fait partie d’un processus continuel pour aider les policiers à répondre à ce genre d’appel.

Ils s'occupent souvent de situations qui sont probablement hors de leurs compétences et ils n'ont peut-être pas une formation suffisante , ajoute-t-il.

« Nous cherchons des moyens de soutenir et de collaborer avec nos collègues policiers pour résoudre ce problème. » — Une citation de Dr Andrew Harris, directeur médical principal pour la santé mentale et les toxicomanies

Mais chaque solution ne s'adapte pas à chaque région et ultimement le but est d’offrir de meilleurs traitements et une plus grande prévention pour diminuer les interventions policières en cas de crise.

Initiative d'aide enclanchée

Santé Nouvelle-Écosse confirme que quatre nouveaux psychiatres doivent commencer à travailler avant la fin mars.

Au Cap-Breton, l'autorité sanitaire a aussi développé un programme pour les assistants cliniques. Cela permet aux médecins formés dans d'autres pays d'utiliser leurs compétences pour aider les psychiatres dans leur travail.

Puis dans la région de la capitale, un centre de traitement de jour est en train d'être aménagé.

Pour les Néo-Écossais en détresse

Janis Keirstead a finalement pu voir un psychiatre et elle se sent mieux pour l’instant. Mais si vous ou de vos proches avez besoin d'aide, Santé Nouvelle-Écosse offre des services de santé mentale en ligne.

Vous pouvez appeler votre centre de santé local ou la ligne d'accueil en santé mentale et dépendances au 1-855 922-1122. Cette ligne est disponible en semaine entre 8 h 30 à 16 h 30. Il y a aussi la ligne d'urgence en santé mentale sans frais de la province au 1-888-429-8167, qui est disponible en tout temps.