Des élèves de Sherbrooke offrent des paniers de Noël à 100 familles dans le besoin

Une centaine de familles de Sherbrooke reçoivent ces jours-ci un cadeau de Noël avant l’heure; un panier de Noël confectionné par des élèves et des membres du personnel des écoles de Sherbrooke. La distribution s’effectue sur deux jours, soit mercredi et jeudi, et ce sont les membres du personnel qui assurent la livraison jusqu’aux portes des bénéficiaires.

En tout, ce sont une quarantaine d'écoles qui ont participé à ramasser des denrées pour le projet. Celles-ci ont été acheminées à l'École internationale du Phare, et c'est à cet endroit que les paniers ont été confectionnés.

Autant les élèves que les enseignants et le personnel de cet établissement ont exprimé leur satisfaction en prenant part à cette activité, l’idée étant d'ailleurs de sensibiliser les jeunes sur les effets néfastes de la pauvreté, de leur permettre de prendre conscience de la réalité des autres, et de vivre une expérience d’engagement , explique Mary-Lou Butterfield, animatrice à la vie spirituelle et à l’engagement communautaire du Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke (CSSRS).

Une centaine de familles vont bénéficier des paniers de Noël de la CSSRS. Photo : Radio-Canada / Ernst Jeudy

Des élèves heureux de faire leur part

Dans la grande salle où étaient entreposées les denrées alimentaires, l'excitation était à son comble. Les élèves faisaient des va-et-vient devant les tables remplies de produits pour aller les déposer dans des boîtes. Ils semblaient très heureux de participer au projet.

Il est important de partager avec les autres et de leur offrir un brin d’espoir en cette période , mentionne Chloé Gagnon, qui salue également cette initiative visant à venir en aide à des personnes de la ville.

Je trouve cela intéressant de remplir les paniers et d’aider les gens, a souligné pour sa part Massimo d'Emilio. Ce sont des choses non périssables, des trucs pour la salle de bain ou de la nourriture et on n’a pas besoin d’un frigo pour les mettre.

« C’est déjà un exercice qui rassemble et qui éveille chez eux le vrai sens du partage. » — Une citation de Mary-Lou Butterfield, animatrice à la vie spirituelle et à l’engagement communautaire du Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke