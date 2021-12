Les hôpitaux de Winnipeg devront transférer 45 patients par semaine selon un rapport

Selon Soins communs Manitoba, les hôpitaux de Winnipeg devront transférer 45 patients par semaine vers des établissements de santé situés en région, pour pouvoir accueillir les personnes atteintes de la COVID-19. Le gouvernement souhaite que cette solution permette aussi d’atténuer les retards dans les opérations chirurgicales et les tests diagnostiques.

Cette semaine, Soins communs avait annoncé qu'il y aurait davantage de transferts entre établissements, sans toutefois en préciser le nombre.

Il y a deux mois, la province a mis en place une politique permettant le transfert de patients stables pour libérer des lits destinés à ceux qui sont atteints de COVID-19. En date de lundi, 79 personnes avaient été transférées depuis la mise en œuvre de cette politique.

Un document interne de Soins communs, daté du 10 décembre 2021, précise les objectifs des hôpitaux.

À Winnipeg, les cibles de transfert sont les suivantes : Un patient par jour pour le Centre des sciences de la santé, l’Hôpital Saint-Boniface et l’Hôpital Grace.

Deux patients par jour pour les hôpitaux Victoria, Seven Oaks et Concordia.

Dans la région d'Entre-les-Lacs et de l’Est, l'Office régional de la santé prévoit également de déplacer deux patients par jour.

En tout, neuf patients seront transférés quotidiennement.

Le document de Soins communs précise qu'il s'agit de cibles minimales , que les hôpitaux sont invités à dépasser au besoin.

La décision de transférer des patients relèvera des dirigeants des hôpitaux et des médecins, selon la ministre de la Santé, Audrey Gordon.

Audrey Gordon explique qu'elle est au courant que les gens ne veulent pas que leur chirurgie soit annulée . Le transfert de patients a aussi pour but de permettre que des interventions et d'autres procédures puissent avoir lieu, dit-elle, et d'assurer un accès équitable aux soins de santé.

Un choix nécessaire

Selon l’urgentologue Eric Jacobson, de Winnipeg, ces transferts sont l’une des seules options possibles dans le contexte actuel.

« C'est un choix difficile. Cela a un grand impact émotionnel sur les familles des patients quand ces derniers sont transférés. Mais, à l'heure actuelle, quelle est l’autre option? » — Une citation de Eric Jacobson, urgentologue

Ce genre de choix se pose aujourd’hui à cause de la pandémie mais aussi parce que le système de santé a été sous-financé, selon le Dr Jacobson. Et les patients en paient le prix.

Avec des informations de Caitlyn Gowriluk